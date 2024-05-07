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Песков назвал возможный срок предложения кандидатуры премьера

Песков назвал возможный срок предложения кандидатуры премьера - 07.05.2024, ПРАЙМ

Песков назвал возможный срок предложения кандидатуры премьера

Можно ожидать, что действующий президент России Владимир Путин в ходе инаугурации предложит кандидатуру нового премьера, рассказал официальный представитель... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:48+0300

2024-05-07T11:48+0300

2024-05-07T12:36+0300

россия

дмитрий песков

инаугурация

владимир путин

кабмин

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Можно ожидать, что действующий президент России Владимир Путин в ходе инаугурации предложит кандидатуру нового премьера, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вполне можно ожидать", - сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что президент сегодня предложит кандидатуру премьера.Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что кандидаты на должность премьер-министра наверняка будут присутствовать на церемонии.Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.

https://1prime.ru/20240506/mishustin-847946646.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, инаугурация, владимир путин