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Песков назвал возможный срок предложения кандидатуры премьера - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал возможный срок предложения кандидатуры премьера
Песков назвал возможный срок предложения кандидатуры премьера - 07.05.2024, ПРАЙМ
Песков назвал возможный срок предложения кандидатуры премьера
Можно ожидать, что действующий президент России Владимир Путин в ходе инаугурации предложит кандидатуру нового премьера, рассказал официальный представитель... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:48+0300
2024-05-07T12:36+0300
россия
дмитрий песков
инаугурация
владимир путин
кабмин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Можно ожидать, что действующий президент России Владимир Путин в ходе инаугурации предложит кандидатуру нового премьера, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вполне можно ожидать", - сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что президент сегодня предложит кандидатуру премьера.Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что кандидаты на должность премьер-министра наверняка будут присутствовать на церемонии.Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.
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россия, дмитрий песков, инаугурация, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, инаугурация, Владимир Путин, Кабмин
11:48 07.05.2024 (обновлено: 12:36 07.05.2024)
 
Песков назвал возможный срок предложения кандидатуры премьера

Песков: можно ожидать, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Можно ожидать, что действующий президент России Владимир Путин в ходе инаугурации предложит кандидатуру нового премьера, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вполне можно ожидать", - сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что президент сегодня предложит кандидатуру премьера.
Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что кандидаты на должность премьер-министра наверняка будут присутствовать на церемонии.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.
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