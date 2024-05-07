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Запад не сможет сломить Россию, заявили в Союзном государстве
Запад не сможет сломить Россию, заявили в Союзном государстве - 07.05.2024, ПРАЙМ
Запад не сможет сломить Россию, заявили в Союзном государстве
Западные страны выбирают давление для взаимодействия с Россией, но не смогут ее сломать. Об этом заявил в беседе с журналистами глава Союзного государства... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T15:58+0300
2024-05-07T15:58+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Западные страны выбирают давление для взаимодействия с Россией, но не смогут ее сломать. Об этом заявил в беседе с журналистами глава Союзного государства Дмитрий Мезенцев."...Запад выбрал единственную форму взаимодействия с Россией - давление, и определение того рубежа, после которого Россия не сможет, по их мнению, определять свою самостоятельную политику, формировать свои планы вместе со своими союзниками, в том числе с Республикой Беларусь", - сказал он.По словам Мезенцева, история России и сплоченность ее населения являются фундаментом, который никакие санкции не сломают. Он добавил, что информационное, психологическое, экономическое и политическое давление Запада делают страну только сильнее.Кроме того, Мезенцев назвал сегодняшний день, 7 мая, особым, подчеркнув, что масштаб такого события, как инаугурация президента России Владимира Путина, трудно переоценить.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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союзное государство, россия, запад, новости, санкции против рф
Союзное государство, РОССИЯ, ЗАПАД, Новости, санкции против РФ
Запад не сможет сломить Россию, заявили в Союзном государстве
Госсекретарь СГ Мезенцев: Запад выбирает давление на РФ, но у него не получится ее сломать
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Западные страны выбирают давление для взаимодействия с Россией, но не смогут ее сломать. Об этом заявил в беседе с журналистами глава Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"...Запад выбрал единственную форму взаимодействия с Россией - давление, и определение того рубежа, после которого Россия не сможет, по их мнению, определять свою самостоятельную политику, формировать свои планы вместе со своими союзниками, в том числе с Республикой Беларусь", - сказал он.
По словам Мезенцева, история России и сплоченность ее населения являются фундаментом, который никакие санкции не сломают. Он добавил, что информационное, психологическое, экономическое и политическое давление Запада делают страну только сильнее.
ЕС ужесточит санкции в отношении полетов российских самолетов
Кроме того, Мезенцев назвал сегодняшний день, 7 мая, особым, подчеркнув, что масштаб такого события, как инаугурация президента России Владимира Путина, трудно переоценить.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.