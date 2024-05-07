https://1prime.ru/20240507/zelenskiy-847962196.html

Недостаточно: Зеленский обратился с требованием к Западу

Недостаточно: Зеленский обратился с требованием к Западу - 07.05.2024, ПРАЙМ

Недостаточно: Зеленский обратился с требованием к Западу

Западные страны должны ускорить поставки вооружения Киеву, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание Tagesschau. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T10:19+0300

2024-05-07T10:19+0300

2024-05-07T10:19+0300

вооружения

владимир зеленский

запад

всу

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Западные страны должны ускорить поставки вооружения Киеву, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание Tagesschau."За политическими решениями должна следовать реальная логистика - фактическое получение оружия нашими солдатами", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗеленский также пожаловался на недостаточное координирование сотрудничества с партнерами.12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.

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владимир зеленский, запад, всу