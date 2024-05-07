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Недостаточно: Зеленский обратился с требованием к Западу - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Недостаточно: Зеленский обратился с требованием к Западу
Недостаточно: Зеленский обратился с требованием к Западу - 07.05.2024, ПРАЙМ
Недостаточно: Зеленский обратился с требованием к Западу
Западные страны должны ускорить поставки вооружения Киеву, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание Tagesschau. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:19+0300
2024-05-07T10:19+0300
вооружения
владимир зеленский
запад
всу
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Западные страны должны ускорить поставки вооружения Киеву, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание Tagesschau."За политическими решениями должна следовать реальная логистика - фактическое получение оружия нашими солдатами", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗеленский также пожаловался на недостаточное координирование сотрудничества с партнерами.12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.
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владимир зеленский, запад, всу
Вооружения, Владимир Зеленский, ЗАПАД, ВСУ
10:19 07.05.2024
 
Недостаточно: Зеленский обратился с требованием к Западу

Tagesschau: Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Западные страны должны ускорить поставки вооружения Киеву, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание Tagesschau.
"За политическими решениями должна следовать реальная логистика - фактическое получение оружия нашими солдатами", - сказал он.
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Зеленский также пожаловался на недостаточное координирование сотрудничества с партнерами.
12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.
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