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СМИ назвали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского
СМИ назвали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского - 07.05.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского
Служба безопасности Украины задержала офицеров по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского, издание "Страна.ua" опубликовало их имена. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T15:38+0300
2024-05-07T15:38+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины задержала офицеров по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского, издание "Страна.ua" опубликовало их имена.Задержание произошло 7 мая, во вторник. По данным СБУ, два полковника управления госохраны Украины якобы должны были навести ракетыне удары на Зеленского и других высокопоставленных чиновников."Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров", - сказано в публикации издания в Telegram.Отмечается, что у Гука нашли оружие, якобы пропавшее 24 февраля 2022 года, а также взрывные устройства.В публикации добавили, что второго полковника - Деркача - задержали в Сумской области.
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владимир зеленский, украина, сбу, новости
Владимир Зеленский, УКРАИНА, СБУ, Новости
СМИ назвали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского
"Страна": СБУ заподозрила 2 офицеров в подготовке покушения на Зеленского
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины задержала офицеров по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского, издание "Страна.ua" опубликовало их имена.
Задержание произошло 7 мая, во вторник. По данным СБУ, два полковника управления госохраны Украины якобы должны были навести ракетыне удары на Зеленского и других высокопоставленных чиновников.
"Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров", - сказано в публикации издания в Telegram.
Отмечается, что у Гука нашли оружие, якобы пропавшее 24 февраля 2022 года, а также взрывные устройства.
В публикации добавили, что второго полковника - Деркача - задержали в Сумской области.
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