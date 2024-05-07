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СМИ назвали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского

СМИ назвали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского - 07.05.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского

Служба безопасности Украины задержала офицеров по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского, издание "Страна.ua" опубликовало их имена. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T15:38+0300

2024-05-07T15:38+0300

2024-05-07T15:38+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины задержала офицеров по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского, издание "Страна.ua" опубликовало их имена.Задержание произошло 7 мая, во вторник. По данным СБУ, два полковника управления госохраны Украины якобы должны были навести ракетыне удары на Зеленского и других высокопоставленных чиновников."Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров", - сказано в публикации издания в Telegram.Отмечается, что у Гука нашли оружие, якобы пропавшее 24 февраля 2022 года, а также взрывные устройства.В публикации добавили, что второго полковника - Деркача - задержали в Сумской области.

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владимир зеленский, украина, сбу, новости