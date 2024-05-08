Выкуп глубокой просадки обнадеживает

Индекс Мосбиржи на старте сессии падал на 0,7%, в моменте было 3405 п. Причина пролива чисто техническая — от дивидендов очистились акции тяжеловеса ЛУКОЙЛа, а... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:35+0300
2024-05-08T09:35+0300
2024-05-08T09:35+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на старте сессии падал на 0,7%, в моменте было 3405 п. Причина пролива чисто техническая — от дивидендов очистились акции тяжеловеса ЛУКОЙЛа, а их вес в самом индексе свыше 15%. Вот и получили пролив.Но по итогам сессии от распродаж не осталось и следа, индекс закрылся под 3430 п. с минимальными потерями. Фактически рынок подтвердил силу восходящего тренда, а ожидаемая майская плоская коррекция ограничилась областью важной поддержки на 3400 п. По максимуму предел коррекции видится на 3350 п., но есть большие сомнения, что дадут закупиться бумагами так низко. Летом ралли может быть перезапущено с новой силой и выше 3600 п. по индексу Мосбиржи.Рубль закрылся на максимальной отметке с начала марта. По сути, потери последних двух месяцев отбиты.Доллар у 91. Пролонгация нормативов репатриации выручки экспортеров, сохранение высокой ключевой ставки ЦБ и увеличение в 10 раз лимитов продажи валюты на рынке в рамках бюджетного механизма в принципе исключают девальвацию рубля. В мае все также не удивимся очередному проливу доллара поближе к 90, хотя на днях уже и было 90,8. В общем — валютный многомесячный боковик сохраняется.
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на старте сессии падал на 0,7%, в моменте было 3405 п. Причина пролива чисто техническая — от дивидендов очистились акции тяжеловеса ЛУКОЙЛа, а их вес в самом индексе свыше 15%. Вот и получили пролив.
Но по итогам сессии от распродаж не осталось и следа, индекс закрылся под 3430 п. с минимальными потерями. Фактически рынок подтвердил силу восходящего тренда, а ожидаемая майская плоская коррекция ограничилась областью важной поддержки на 3400 п. По максимуму предел коррекции видится на 3350 п., но есть большие сомнения, что дадут закупиться бумагами так низко. Летом ралли может быть перезапущено с новой силой и выше 3600 п. по индексу Мосбиржи.
Рубль закрылся на максимальной отметке с начала марта. По сути, потери последних двух месяцев отбиты.Доллар у 91. Пролонгация нормативов репатриации выручки экспортеров, сохранение высокой ключевой ставки ЦБ и увеличение в 10 раз лимитов продажи валюты на рынке в рамках бюджетного механизма в принципе исключают девальвацию рубля. В мае все также не удивимся очередному проливу доллара поближе к 90, хотя на днях уже и было 90,8. В общем — валютный многомесячный боковик сохраняется.
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