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Экономика России растет, заявил ЦБ
Экономика России растет, заявил ЦБ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Экономика России растет, заявил ЦБ
Российская экономика в апреле продолжила расти, об этом свидетельствует ускорение роста входящих платежей через платежную систему Банка России по сравнению с... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T15:49+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в апреле продолжила расти, об этом свидетельствует ускорение роста входящих платежей через платежную систему Банка России по сравнению с началом текущего года и концом 2023 года, говорится в материалах ЦБ. "Рост входящих платежей ускорился относительно как первого квартала 2024 года, так и четвертого квартала 2023 года во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей государственного спроса. Такая динамика платежей указывает на продолжение роста экономики в апреле", - сказано в сообщении регулятора. Так, в апреле 2024 года объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, превысил средний уровень первого квартала 2024 года на 2,7%. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления увеличились на 2,4%. Наибольший рост входящих платежей отмечен в отраслях инвестиционного спроса – на 6% к среднему уровню первого квартала. При этом отрасли государственного спроса стали единственной группой с незначительным снижением объема входящих платежей - на 0,2%. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в марте замедлился до 4,2% в годовом выражении с 7,6% в феврале, а в первом квартале экономика выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России со второго квартала, согласно базовому прогнозу ЦБ, начнет переходить к более сбалансированным темпам роста. Регулятор в апреле повысил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,5-3,5% с 1-2%.
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Экономика, РОССИЯ, Новости
Экономика России растет, заявил ЦБ
ЦБ: российская экономика в апреле продолжила расти
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российская экономика в апреле продолжила расти, об этом свидетельствует ускорение роста входящих платежей через платежную систему Банка России по сравнению с началом текущего года и концом 2023 года, говорится в материалах ЦБ.
"Рост входящих платежей ускорился относительно как первого квартала 2024 года, так и четвертого квартала 2023 года во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей государственного спроса. Такая динамика платежей указывает на продолжение роста экономики в апреле", - сказано в сообщении регулятора.
Так, в апреле 2024 года объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, превысил средний уровень первого квартала 2024 года на 2,7%. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления увеличились на 2,4%.
Наибольший рост входящих платежей отмечен в отраслях инвестиционного спроса – на 6% к среднему уровню первого квартала. При этом отрасли государственного спроса стали единственной группой с незначительным снижением объема входящих платежей - на 0,2%.
По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в марте замедлился до 4,2% в годовом выражении с 7,6% в феврале, а в первом квартале экономика выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России со второго квартала, согласно базовому прогнозу ЦБ, начнет переходить к более сбалансированным темпам роста. Регулятор в апреле повысил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,5-3,5% с 1-2%.
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