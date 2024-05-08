https://1prime.ru/20240508/belorussiya-847991499.html

Глава МИД Белоруссии назвал цели санкций Запада против республики

Глава МИД Белоруссии назвал цели санкций Запада против республики - 08.05.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Белоруссии назвал цели санкций Запада против республики

Западные страны намерены использовать санкции, чтобы подвести Белоруссию к экономическому кризису, однако у них не получается этого, заявил в интервью РИА... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T06:50+0300

2024-05-08T06:50+0300

2024-05-08T06:50+0300

белоруссия

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МИНСК, 8 мая – ПРАЙМ. Западные страны намерены использовать санкции, чтобы подвести Белоруссию к экономическому кризису, однако у них не получается этого, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Конечно, они (западные страны – ред.) хотят использовать санкционный инструментарий для того, чтобы замедлить наше экономическое развитие, для того, чтобы подвести нас к экономическому кризису", - сказал министр.Однако, по его словам, республика стала более устойчивой, в том числе за счет союза с Россией."Но мы стали сильнее, мы окрепли. Мы окрепли и в нашем союзе (Союзном государстве Белоруссии и России – ред.), мы окрепли и в других интеграционных объединениях", - подчеркнул министр. Отвечая на вопрос, удастся ли западным странам реализовать их намерения, глава МИД отметил, что "пока нет". Отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились после выборов президента в 2020 году. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения санкций против республики произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://1prime.ru/20240415/sanktsii-847403400.html

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белоруссия