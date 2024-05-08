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Британский посол по-русски напомнил о борьбе во Второй мировой

Британский посол по-русски напомнил о борьбе во Второй мировой - 08.05.2024, ПРАЙМ

Британский посол по-русски напомнил о борьбе во Второй мировой

Посол Великобритании в России Найджел Кейси на русском языке вспомнил о совместном опыте борьбы Лондона и Москвы во время Второй мировой войны. Об этом он... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T09:44+0300

2024-05-08T09:44+0300

2024-05-08T10:00+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Посол Великобритании в России Найджел Кейси на русском языке вспомнил о совместном опыте борьбы Лондона и Москвы во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в видеообращении ко Дню победы в Европе."Соединенное королевство и другие страны отмечают сегодня День Победы в Европе... День, который имеет важное значение и особый смысл для каждого европейца", — сказал дипломат.По словам посла, в тот период "Великобритания и Советский Союз стояли плечом к плечу, объединившись в стремлении к победе над тиранией".Кейси особо отметил подвиг британских моряков, которые перевозили оружие и боеприпасы союзников через Северный Ледовитый океан в Мурманск и Архангельск.Он подчеркнул, что сегодня об этом героическом подвиге напоминают могилы погибших солдат из Соединенного Королевства в России и из всех стран бывшего Советского Союза в Великобритании.Кейси также призвал Москву урегулировать конфликт на Украине. Российская сторона неоднократно отмечала, что готова к диалогу, однако другая сторона должна снять запрет на переговоры. Кроме того, для достижения решения нужно учитывать требования Москвы, а также современные реалии.

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