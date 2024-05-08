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В Греции рассказали, как Путин "разорвал" европейский фронт - 08.05.2024, ПРАЙМ
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В Греции рассказали, как Путин "разорвал" европейский фронт
В Греции рассказали, как Путин "разорвал" европейский фронт - 08.05.2024, ПРАЙМ
В Греции рассказали, как Путин "разорвал" европейский фронт
Несколько послов европейских стран, несмотря на антироссийскую риторику ЕС, приняли участие в инаугурации президента России Владимира Путина, что "разорвало"... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:00+0300
2024-05-08T12:22+0300
россия
европа
греция
инаугурация
владимир путин
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АФИНЫ, 8 мая – ПРАЙМ. Несколько послов европейских стран, несмотря на антироссийскую риторику ЕС, приняли участие в инаугурации президента России Владимира Путина, что "разорвало" европейский фронт против российского лидера, сообщает греческое издание "Эстия"."Новость не в том, что президент Путин вчера был приведен к присяге на свой пятый срок на высшем посту своей страны. Это формальное закрепление убедительной победы, которой он добился на последних выборах, прошедших с 15 по 17 марта. Проблема в том, что европейские страны вновь оказались разделенными", - сообщает газета. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно материалу, на церемонии присутствовали послы Греции, Кипра, Мальты, Словакии, Венгрии и Франции. Подобная картина, по мнению автора статьи, демонстрирует отсутствие единой европейской линии.В особенности интересная ситуация сложилась с Францией, президент которой нарушил европейское "табу" по обсуждению ввода войск на Украину. Издание пишет, что Париж видит необходимость в переговорах очень скоро и оставляет открытой возможность проявить инициативу, когда условия позволяют или потребуют это.В дополнение газета отмечает, что те, кто будет критиковать греческого посла за участие в мероприятии, должны "направить свой огонь в сторону Анкары", которая поддерживает с Россией тесные дружеские контакты. По словам автора материала, греческий посол посетил инаугурацию Путина из необходимой вежливости, даже если "ее недостаточно для восстановления баланса в греко-российских отношениях".Инаугурация президента России состоялась 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.
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россия, европа, греция, инаугурация, владимир путин
РОССИЯ, ЕВРОПА, ГРЕЦИЯ, инаугурация, Владимир Путин
12:00 08.05.2024 (обновлено: 12:22 08.05.2024)
 
В Греции рассказали, как Путин "разорвал" европейский фронт

Европейский фронт против Путина "разорван", пишут греческие СМИ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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АФИНЫ, 8 мая – ПРАЙМ. Несколько послов европейских стран, несмотря на антироссийскую риторику ЕС, приняли участие в инаугурации президента России Владимира Путина, что "разорвало" европейский фронт против российского лидера, сообщает греческое издание "Эстия".
"Новость не в том, что президент Путин вчера был приведен к присяге на свой пятый срок на высшем посту своей страны. Это формальное закрепление убедительной победы, которой он добился на последних выборах, прошедших с 15 по 17 марта. Проблема в том, что европейские страны вновь оказались разделенными", - сообщает газета.
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Согласно материалу, на церемонии присутствовали послы Греции, Кипра, Мальты, Словакии, Венгрии и Франции. Подобная картина, по мнению автора статьи, демонстрирует отсутствие единой европейской линии.
В особенности интересная ситуация сложилась с Францией, президент которой нарушил европейское "табу" по обсуждению ввода войск на Украину. Издание пишет, что Париж видит необходимость в переговорах очень скоро и оставляет открытой возможность проявить инициативу, когда условия позволяют или потребуют это.
В дополнение газета отмечает, что те, кто будет критиковать греческого посла за участие в мероприятии, должны "направить свой огонь в сторону Анкары", которая поддерживает с Россией тесные дружеские контакты. По словам автора материала, греческий посол посетил инаугурацию Путина из необходимой вежливости, даже если "ее недостаточно для восстановления баланса в греко-российских отношениях".
Инаугурация президента России состоялась 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.
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