https://1prime.ru/20240508/evropa-848001161.html

В Греции рассказали, как Путин "разорвал" европейский фронт

В Греции рассказали, как Путин "разорвал" европейский фронт - 08.05.2024, ПРАЙМ

В Греции рассказали, как Путин "разорвал" европейский фронт

Несколько послов европейских стран, несмотря на антироссийскую риторику ЕС, приняли участие в инаугурации президента России Владимира Путина, что "разорвало"... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:00+0300

2024-05-08T12:00+0300

2024-05-08T12:22+0300

россия

европа

греция

инаугурация

владимир путин

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АФИНЫ, 8 мая – ПРАЙМ. Несколько послов европейских стран, несмотря на антироссийскую риторику ЕС, приняли участие в инаугурации президента России Владимира Путина, что "разорвало" европейский фронт против российского лидера, сообщает греческое издание "Эстия"."Новость не в том, что президент Путин вчера был приведен к присяге на свой пятый срок на высшем посту своей страны. Это формальное закрепление убедительной победы, которой он добился на последних выборах, прошедших с 15 по 17 марта. Проблема в том, что европейские страны вновь оказались разделенными", - сообщает газета. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно материалу, на церемонии присутствовали послы Греции, Кипра, Мальты, Словакии, Венгрии и Франции. Подобная картина, по мнению автора статьи, демонстрирует отсутствие единой европейской линии.В особенности интересная ситуация сложилась с Францией, президент которой нарушил европейское "табу" по обсуждению ввода войск на Украину. Издание пишет, что Париж видит необходимость в переговорах очень скоро и оставляет открытой возможность проявить инициативу, когда условия позволяют или потребуют это.В дополнение газета отмечает, что те, кто будет критиковать греческого посла за участие в мероприятии, должны "направить свой огонь в сторону Анкары", которая поддерживает с Россией тесные дружеские контакты. По словам автора материала, греческий посол посетил инаугурацию Путина из необходимой вежливости, даже если "ее недостаточно для восстановления баланса в греко-российских отношениях".Инаугурация президента России состоялась 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.

https://1prime.ru/20240507/putin-847983946.html

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россия, европа, греция, инаугурация, владимир путин