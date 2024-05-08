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В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России
В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России - 08.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России
Развернутая западными СМИ накануне инаугурации президента России Владимира Путина кампания по дискредитации государства и его главы является грубым... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T08:27+0300
2024-05-08T08:27+0300
2024-05-08T09:47+0300
россия
инаугурация
владимир путин
политика
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запад
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МОСКВА, 8 май - ПРАЙМ. Развернутая западными СМИ накануне инаугурации президента России Владимира Путина кампания по дискредитации государства и его главы является грубым вмешательством, считает председатель комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев. "Расцениваем развернутую в западных СМИ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций кампанию по дискредитации России и её президента как грубое вмешательство в наши внутренние дела", - сообщил он в своём Telegram-канале. Кроме того, депутат отметил, что посредством отъезда послов из Москвы и их отказом принимать участие в инаугурации президента западные страны лишь лишний раз продемонстрировали свою политику двойных стандартов.По словам Пискарева, реакцию Вашингтона и представителей европейской элиты на вступление Путина в должность президента можно интерпретировать как растерянность, страх и зависть.Парламентарий резюмировал, что попытки врагов России с помощью провокаций, информационного шума и флешмобов у российских посольств "заглушить прозвучавшие из Москвы предложения" провалились.Инаугурация президента России прошла 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.
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россия, инаугурация, владимир путин, госдума, запад
РОССИЯ, инаугурация, Владимир Путин, Политика, Госдума, ЗАПАД
В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России
Депутат Пискарев раскритиковал кампанию Запада по дискредитации России и Путина
МОСКВА, 8 май - ПРАЙМ. Развернутая западными СМИ накануне инаугурации президента России Владимира Путина кампания по дискредитации государства и его главы является грубым вмешательством, считает председатель комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев.
"Расцениваем развернутую в западных СМИ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций кампанию по дискредитации России и её президента как грубое вмешательство в наши внутренние дела", - сообщил он в своём Telegram-канале.
Кроме того, депутат отметил, что посредством отъезда послов из Москвы и их отказом
принимать участие в инаугурации президента западные страны лишь лишний раз продемонстрировали свою политику двойных стандартов.
Инаугурация Путина поставила точку на планах Запада, заявила Матвиенко
По словам Пискарева, реакцию Вашингтона и представителей европейской элиты на вступление Путина в должность президента можно интерпретировать как растерянность, страх и зависть.
Парламентарий резюмировал, что попытки врагов России с помощью провокаций, информационного шума и флешмобов у российских посольств "заглушить прозвучавшие из Москвы предложения" провалились.
Инаугурация президента России прошла 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.