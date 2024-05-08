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В Минтрансе раскрыли, за счет чего будет расти интенсивность авиаперевозок
В Минтрансе раскрыли, за счет чего будет расти интенсивность авиаперевозок - 08.05.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе раскрыли, за счет чего будет расти интенсивность авиаперевозок
МИНТРАНС РФ ПОСЛЕ УКАЗА ПУТИНА СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ИНТЕНСИВНОСТИ АВИАПЕРЕВОЗОК БУДЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПРОГРАММ СУБСИДИРОВАНИЯ | 08.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. МИНТРАНС РФ ПОСЛЕ УКАЗА ПУТИНА СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ИНТЕНСИВНОСТИ АВИАПЕРЕВОЗОК БУДЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПРОГРАММ СУБСИДИРОВАНИЯНовость дополняется
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