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В Минтрансе раскрыли, за счет чего будет расти интенсивность авиаперевозок - 08.05.2024, ПРАЙМ
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В Минтрансе раскрыли, за счет чего будет расти интенсивность авиаперевозок
В Минтрансе раскрыли, за счет чего будет расти интенсивность авиаперевозок - 08.05.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе раскрыли, за счет чего будет расти интенсивность авиаперевозок
МИНТРАНС РФ ПОСЛЕ УКАЗА ПУТИНА СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ИНТЕНСИВНОСТИ АВИАПЕРЕВОЗОК БУДЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПРОГРАММ СУБСИДИРОВАНИЯ | 08.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. МИНТРАНС РФ ПОСЛЕ УКАЗА ПУТИНА СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ИНТЕНСИВНОСТИ АВИАПЕРЕВОЗОК БУДЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПРОГРАММ СУБСИДИРОВАНИЯНовость дополняется
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11:33 08.05.2024 (обновлено: 11:38 08.05.2024)
 

В Минтрансе раскрыли, за счет чего будет расти интенсивность авиаперевозок

© РИА Новости . Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azur Air совершает посадку в аэропорту Пулково.
Самолет авиакомпании Azur Air совершает посадку в аэропорту Пулково. - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
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