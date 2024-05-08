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"Ерунда". Кадыров дал резкую оценку технике и военным НАТО - 08.05.2024, ПРАЙМ
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"Ерунда". Кадыров дал резкую оценку технике и военным НАТО
"Ерунда". Кадыров дал резкую оценку технике и военным НАТО - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Ерунда". Кадыров дал резкую оценку технике и военным НАТО
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО — неподготовленными. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:58+0300
2024-05-08T17:58+0300
россия
украина
рамзан кадыров
сво
нато
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая — ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО — неподготовленными. На центральной площади Грозного открылась трофейная выставка, которую в среду посетил Кадыров. "Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях", — заявил Кадыров журналистам.Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что после 9 мая он ожидает "приятных изменений". Сегодня, во время посещения выставки трофеев в Грозном, журналист спросил его, что именно он имел в виду. Глава региона ответил, что не может раскрыть свой секрет."Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон", — сказал Кадыров.Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники. На выставке можно увидеть образцы иностранной военной техники, которые были захвачены чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. Среди экспонатов — бронемашины из США, Великобритании и Украины.
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россия, украина, рамзан кадыров, сво, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, Рамзан Кадыров, СВО, НАТО
17:58 08.05.2024
 
"Ерунда". Кадыров дал резкую оценку технике и военным НАТО

Кадыров назвал технику НАТО "ерундой", а бойцов — неподготовленными

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая — ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО — неподготовленными.
На центральной площади Грозного открылась трофейная выставка, которую в среду посетил Кадыров.
"Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях", — заявил Кадыров журналистам.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что после 9 мая он ожидает "приятных изменений". Сегодня, во время посещения выставки трофеев в Грозном, журналист спросил его, что именно он имел в виду. Глава региона ответил, что не может раскрыть свой секрет.
"Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон", — сказал Кадыров.
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
Times раскрыли, как Россия демонстрирует уверенность в победе
29 апреля, 18:50
Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники. На выставке можно увидеть образцы иностранной военной техники, которые были захвачены чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. Среди экспонатов — бронемашины из США, Великобритании и Украины.
 
РОССИЯУКРАИНАРамзан КадыровСВОНАТО
 
 
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