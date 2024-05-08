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"Ерунда". Кадыров дал резкую оценку технике и военным НАТО

"Ерунда". Кадыров дал резкую оценку технике и военным НАТО - 08.05.2024, ПРАЙМ

"Ерунда". Кадыров дал резкую оценку технике и военным НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО — неподготовленными. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T17:58+0300

2024-05-08T17:58+0300

2024-05-08T17:58+0300

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ГРОЗНЫЙ, 8 мая — ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО — неподготовленными. На центральной площади Грозного открылась трофейная выставка, которую в среду посетил Кадыров. "Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях", — заявил Кадыров журналистам.Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что после 9 мая он ожидает "приятных изменений". Сегодня, во время посещения выставки трофеев в Грозном, журналист спросил его, что именно он имел в виду. Глава региона ответил, что не может раскрыть свой секрет."Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон", — сказал Кадыров.Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники. На выставке можно увидеть образцы иностранной военной техники, которые были захвачены чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. Среди экспонатов — бронемашины из США, Великобритании и Украины.

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россия, украина, рамзан кадыров, сво, нато