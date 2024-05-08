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Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ превысил один миллиард рублей
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ превысил один миллиард рублей - 08.05.2024, ПРАЙМ
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ превысил один миллиард рублей
Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в апреле вырос на 85,7% по сравнению | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T15:52+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в апреле вырос на 85,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1 миллиард рублей, сообщила торговая площадка. "Оборот срочного рынка СПбМТСБ в апреле вырос на 85,7% к апрелю 2023 года. В прошедшем месяце оборот торгов в секции срочного рынка Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) превысил 1 миллиард рублей, заключено 7 415 контрактов", - говорится в сообщении. Уточняется, что основная доля пришлась на поставочные фьючерсы. Оборот в этом сегменте достиг 894 миллионов рублей, на расчетные контракты пришлось 107 миллионов рублей. В настоящее время СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный. В начале мая газета РБК писала, что власти РФ обсуждают ввод обязательных продаж топлива на срочном рынке в объеме 1% от норматива. Пока этот норматив добровольный. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России заявили РИА Новости, что поддерживают дальнейшее развитие срочного рынка нефтепродуктов, а также продолжают совместно анализировать первые итоги продаж топлива участниками рынка.
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Экономика, РОССИЯ, СПбМТСБ, Новости
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ превысил один миллиард рублей
Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ в апреле вырос на 85,7%, превысив 1 млрд руб
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в апреле вырос на 85,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1 миллиард рублей, сообщила торговая площадка.
"Оборот срочного рынка СПбМТСБ в апреле вырос на 85,7% к апрелю 2023 года. В прошедшем месяце оборот торгов в секции срочного рынка Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) превысил 1 миллиард рублей, заключено 7 415 контрактов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основная доля пришлась на поставочные фьючерсы. Оборот в этом сегменте достиг 894 миллионов рублей, на расчетные контракты пришлось 107 миллионов рублей.
В настоящее время СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный.
В начале мая газета РБК писала, что власти РФ обсуждают ввод обязательных продаж топлива на срочном рынке в объеме 1% от норматива. Пока этот норматив добровольный. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России заявили РИА Новости, что поддерживают дальнейшее развитие срочного рынка нефтепродуктов, а также продолжают совместно анализировать первые итоги продаж топлива участниками рынка.
Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ выросли в апреле