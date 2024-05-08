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Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ превысил один миллиард рублей

Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ превысил один миллиард рублей - 08.05.2024, ПРАЙМ

Оборот торгов срочного рынка СПбМТСБ превысил один миллиард рублей

Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в апреле вырос на 85,7% по сравнению | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:52+0300

2024-05-08T15:52+0300

2024-05-08T15:52+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в апреле вырос на 85,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1 миллиард рублей, сообщила торговая площадка. "Оборот срочного рынка СПбМТСБ в апреле вырос на 85,7% к апрелю 2023 года. В прошедшем месяце оборот торгов в секции срочного рынка Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) превысил 1 миллиард рублей, заключено 7 415 контрактов", - говорится в сообщении. Уточняется, что основная доля пришлась на поставочные фьючерсы. Оборот в этом сегменте достиг 894 миллионов рублей, на расчетные контракты пришлось 107 миллионов рублей. В настоящее время СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный. В начале мая газета РБК писала, что власти РФ обсуждают ввод обязательных продаж топлива на срочном рынке в объеме 1% от норматива. Пока этот норматив добровольный. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России заявили РИА Новости, что поддерживают дальнейшее развитие срочного рынка нефтепродуктов, а также продолжают совместно анализировать первые итоги продаж топлива участниками рынка.

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россия, спбмтсб, новости