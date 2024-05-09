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СМИ: Индия испытает самый большой дефицит электроэнергии за 14 лет
СМИ: Индия испытает самый большой дефицит электроэнергии за 14 лет - 09.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: Индия испытает самый большой дефицит электроэнергии за 14 лет
Самый большой за 14 лет дефицит электроэнергии прогнозируется в июне в Индии после спада выработки гидроэлектроэнергии, передает агентство Reuters со ссылкой... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T16:55+0300
2024-05-09T16:55+0300
2024-05-09T17:07+0300
энергетика
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Самый большой за 14 лет дефицит электроэнергии прогнозируется в июне в Индии после спада выработки гидроэлектроэнергии, передает агентство Reuters со ссылкой источники. "В июне в Индии прогнозируется самый большой за 14 лет дефицит электроэнергии после спада выработки гидроэлектроэнергии", — говорится в публикации. По данным правительственного источника агентства, дефицит также вызван задержками с вводом в эксплуатацию новых угольных электростанций, который должен был произойти до марта. Ранее агентство PTI со ссылкой на источники передавало, что Индия планирует к концу текущего года запустить двадцать новых угольных шахт, что позволит сократить импорт угля и поможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.
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индия, электричество
Энергетика, ИНДИЯ, электричество
СМИ: Индия испытает самый большой дефицит электроэнергии за 14 лет
Reuters: самый большой за 14 лет дефицит электроэнергии наступит в Индии в июне
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Самый большой за 14 лет дефицит электроэнергии прогнозируется в июне в Индии после спада выработки гидроэлектроэнергии, передает агентство Reuters со ссылкой источники.
"В июне в Индии прогнозируется самый большой за 14 лет дефицит электроэнергии после спада выработки гидроэлектроэнергии", — говорится в публикации.
По данным правительственного источника агентства, дефицит также вызван задержками с вводом в эксплуатацию новых угольных электростанций, который должен был произойти до марта.
Ранее агентство PTI со ссылкой на источники передавало, что Индия планирует к концу текущего года запустить двадцать новых угольных шахт, что позволит сократить импорт угля и поможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.
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