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Доля экспорта товаров из Приднестровья в Евросоюз превысила 80 процентов

Доля экспорта товаров из Приднестровья в Евросоюз превысила 80 процентов - 09.05.2024, ПРАЙМ

Доля экспорта товаров из Приднестровья в Евросоюз превысила 80 процентов

В первом квартале 2024 года доля экспорта из приднестровского региона в Евросоюз достигла 80,9%, об этом сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T18:54+0300

2024-05-09T18:54+0300

2024-05-09T18:54+0300

экономика

ес

приднестровье

экспорт

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КИШИНЕВ, 9 мая — ПРАЙМ. В первом квартале 2024 года доля экспорта из приднестровского региона в Евросоюз достигла 80,9%, об этом сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии. "Выгоды от европейской интеграции очевидны в Приднестровском регионе, где проекты развития, финансируемые Европейским Союзом, способствуют улучшению инфраструктуры, доступу к образованию и здравоохранению, а также расширению экономических возможностей, включая экспорт и импорт в/из ЕС. Примечательно, что в первом квартале 2024 года доля экспорта из приднестровского региона в ЕС достигла 80,9%, а импорта - 56,3%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро по реинтеграции. Представители бюро полагают, что преимущества от европейских проектов, которые реализуются в Приднестровье, позволяют укреплять доверие между двумя берегами Днестра. "Путь Молдавии в Европейский союз демонстрирует, что европейская интеграция несет с собой не только более безопасные политические и экономические рамки, но и более процветающее будущее для всех наших граждан по обе стороны Днестра", - подчеркивается в сообщении. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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ес, приднестровье, экспорт