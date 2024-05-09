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Доля экспорта товаров из Приднестровья в Евросоюз превысила 80 процентов - 09.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240509/eksport-848038264.html
Доля экспорта товаров из Приднестровья в Евросоюз превысила 80 процентов
Доля экспорта товаров из Приднестровья в Евросоюз превысила 80 процентов - 09.05.2024, ПРАЙМ
Доля экспорта товаров из Приднестровья в Евросоюз превысила 80 процентов
В первом квартале 2024 года доля экспорта из приднестровского региона в Евросоюз достигла 80,9%, об этом сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T18:54+0300
2024-05-09T18:54+0300
экономика
ес
приднестровье
экспорт
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КИШИНЕВ, 9 мая — ПРАЙМ. В первом квартале 2024 года доля экспорта из приднестровского региона в Евросоюз достигла 80,9%, об этом сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии. "Выгоды от европейской интеграции очевидны в Приднестровском регионе, где проекты развития, финансируемые Европейским Союзом, способствуют улучшению инфраструктуры, доступу к образованию и здравоохранению, а также расширению экономических возможностей, включая экспорт и импорт в/из ЕС. Примечательно, что в первом квартале 2024 года доля экспорта из приднестровского региона в ЕС достигла 80,9%, а импорта - 56,3%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро по реинтеграции. Представители бюро полагают, что преимущества от европейских проектов, которые реализуются в Приднестровье, позволяют укреплять доверие между двумя берегами Днестра. "Путь Молдавии в Европейский союз демонстрирует, что европейская интеграция несет с собой не только более безопасные политические и экономические рамки, но и более процветающее будущее для всех наших граждан по обе стороны Днестра", - подчеркивается в сообщении. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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ес, приднестровье, экспорт
Экономика, ЕС, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, экспорт
18:54 09.05.2024
 
Доля экспорта товаров из Приднестровья в Евросоюз превысила 80 процентов

В первом квартале 2024 года доля экспорта из Приднестровья в ЕС достигла 80,9%

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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КИШИНЕВ, 9 мая — ПРАЙМ. В первом квартале 2024 года доля экспорта из приднестровского региона в Евросоюз достигла 80,9%, об этом сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии.
"Выгоды от европейской интеграции очевидны в Приднестровском регионе, где проекты развития, финансируемые Европейским Союзом, способствуют улучшению инфраструктуры, доступу к образованию и здравоохранению, а также расширению экономических возможностей, включая экспорт и импорт в/из ЕС. Примечательно, что в первом квартале 2024 года доля экспорта из приднестровского региона в ЕС достигла 80,9%, а импорта - 56,3%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро по реинтеграции.
Представители бюро полагают, что преимущества от европейских проектов, которые реализуются в Приднестровье, позволяют укреплять доверие между двумя берегами Днестра.
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"Путь Молдавии в Европейский союз демонстрирует, что европейская интеграция несет с собой не только более безопасные политические и экономические рамки, но и более процветающее будущее для всех наших граждан по обе стороны Днестра", - подчеркивается в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
 
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