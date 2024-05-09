https://1prime.ru/20240509/putin-848036486.html

Путин провел переговоры с президентом Кубы

Путин провел переговоры с президентом Кубы - 09.05.2024, ПРАЙМ

Путин провел переговоры с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, в ходе которых он предложил ему обсудить весь комплекс... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T14:55+0300

2024-05-09T14:55+0300

2024-05-09T14:57+0300

россия

куба

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, в ходе которых он предложил ему обсудить весь комплекс российско-кубинских отношений в ходе переговоров в Москве. "У нас есть возможность обсудить весь комплекс наших отношений", - отметил российский лидер на встрече в российской столице. Как подчеркнул Путин, отношения России и Кубы основаны на чувствах дружбы и взаимного уважения. По его словам, СССР и Россия всегда были на стороне кубинского народа в его борьбе за свои интересы.В свою очередь, Мигель Диас-Канель Бермудес отметил, что Россия всегда может рассчитывать на помощь и поддержку Кубы.Путин отметил, что Москва относится к попыткам США ограничить развитие Кубы через введение рестрикций с крайним неприятием. Тем не менее он указал, что кубинский народ на протяжении десятилетий борется с этим и чувствует себя уверенно.Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Москву 7 мая для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Ранее в четверг Бермудес вместе с Путиным принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Накануне президент Кубы участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета.Первый парад Победы прошел в Москве 24 июня 1945 года. Его принимал маршал Георгий Жуков, расчетами командовал маршал Константин Рокоссовский. Вернувшиеся с войны солдаты кидали немецкие флаги и штандарты к трибуне Мавзолея, на которой стоял генсек Иосиф Сталин. Следующий большой парад Победы прошел при Леониде Брежневе в 1965-м. На нем впервые пронесли Знамя Победы. Масштабные парады также проходили в юбилейных 1985 и 1990 годах.

https://1prime.ru/20240509/den-pobedy-848032735.html

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россия, куба, владимир путин