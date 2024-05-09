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Украина "получит" неожиданную помощь, пишут СМИ

Украина "получит" неожиданную помощь, пишут СМИ - 09.05.2024, ПРАЙМ

Украина "получит" неожиданную помощь, пишут СМИ

Граждане Словакии пожертвовали более минииона евро на поставку боеприпасов Украине, пишет газета České noviny. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T13:09+0300

2024-05-09T13:09+0300

2024-05-09T13:09+0300

словакия

европа

военная помощь украине

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Граждане Словакии пожертвовали более минииона евро на поставку боеприпасов Украине, пишет газета České noviny."Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам", — рассказал один из организаторов сбора Додо Добрик.Как сообщает газета, собранной суммы достаточно, что купить почти 2700 артиллерийских снаряда у чешского производителя STV Group. Ожидается, что Украина получит боеприпасы до конца лета.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что разочарован неспособностью Евросоюза предложить план по урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны европейского блока не прекращать поставки вооружения Киеву.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, европа, военная помощь украине