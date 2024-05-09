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Украина "получит" неожиданную помощь, пишут СМИ
Украина "получит" неожиданную помощь, пишут СМИ - 09.05.2024, ПРАЙМ
Украина "получит" неожиданную помощь, пишут СМИ
Граждане Словакии пожертвовали более минииона евро на поставку боеприпасов Украине, пишет газета České noviny. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T13:09+0300
2024-05-09T13:09+0300
2024-05-09T13:09+0300
словакия
европа
военная помощь украине
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Граждане Словакии пожертвовали более минииона евро на поставку боеприпасов Украине, пишет газета České noviny."Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам", — рассказал один из организаторов сбора Додо Добрик.Как сообщает газета, собранной суммы достаточно, что купить почти 2700 артиллерийских снаряда у чешского производителя STV Group. Ожидается, что Украина получит боеприпасы до конца лета.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что разочарован неспособностью Евросоюза предложить план по урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны европейского блока не прекращать поставки вооружения Киеву.
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словакия, европа, военная помощь украине
СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, военная помощь Украине
Украина "получит" неожиданную помощь, пишут СМИ
České noviny: жители Словакии собрали €4 млн на закупку 2,7 тыс снарядов для ВСУ
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ.
Граждане Словакии пожертвовали более минииона евро на поставку боеприпасов Украине, пишет газета České noviny.
"Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам", — рассказал один из организаторов сбора Додо Добрик.
Как сообщает газета, собранной суммы достаточно, что купить почти 2700 артиллерийских снаряда у чешского производителя STV Group. Ожидается, что Украина получит боеприпасы до конца лета.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что разочарован неспособностью Евросоюза предложить план по урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны европейского блока не прекращать поставки вооружения Киеву.