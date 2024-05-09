https://1prime.ru/20240509/ukraina-848036640.html
На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ
На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ - 09.05.2024, ПРАЙМ
На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ
На Украине построили целую сеть скрытых подземных заводов, пишет испанское издание Mundo со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T15:01+0300
2024-05-09T15:01+0300
2024-05-09T15:01+0300
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. На Украине построили целую сеть скрытых подземных заводов, пишет испанское издание Mundo со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина."Некоторые из них находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", — сообщается в материале.Кроме того, газета пишет, что место нахождения этих заводов держится в строжайшем секрете.Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины был нанесен групповой удар. Отмечалось, что это стало ответом на попытки Киева атаковать объекты энергетики на территории России. В результате, отметили в Министерстве обороны, удалось значительно снизить возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также по переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ
Mundo: министр промышленности Украины Камышин построил сеть скрытых заводов
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ.
На Украине построили целую сеть скрытых подземных заводов, пишет испанское издание Mundo
со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
"Некоторые из них находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", — сообщается в материале.
Кроме того, газета пишет, что место нахождения этих заводов держится в строжайшем секрете.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины был нанесен групповой удар. Отмечалось, что это стало ответом на попытки Киева атаковать объекты энергетики на территории России. В результате, отметили в Министерстве обороны, удалось значительно снизить возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также по переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения.