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На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ - 09.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ
На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ - 09.05.2024, ПРАЙМ
На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ
На Украине построили целую сеть скрытых подземных заводов, пишет испанское издание Mundo со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T15:01+0300
2024-05-09T15:01+0300
украина
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. На Украине построили целую сеть скрытых подземных заводов, пишет испанское издание Mundo со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина."Некоторые из них находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", — сообщается в материале.Кроме того, газета пишет, что место нахождения этих заводов держится в строжайшем секрете.Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины был нанесен групповой удар. Отмечалось, что это стало ответом на попытки Киева атаковать объекты энергетики на территории России. В результате, отметили в Министерстве обороны, удалось значительно снизить возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также по переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения.
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украина
УКРАИНА
15:01 09.05.2024
 
На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ

Mundo: министр промышленности Украины Камышин построил сеть скрытых заводов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. На Украине построили целую сеть скрытых подземных заводов, пишет испанское издание Mundo со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
"Некоторые из них находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", — сообщается в материале.
Кроме того, газета пишет, что место нахождения этих заводов держится в строжайшем секрете.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины был нанесен групповой удар. Отмечалось, что это стало ответом на попытки Киева атаковать объекты энергетики на территории России. В результате, отметили в Министерстве обороны, удалось значительно снизить возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также по переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения.
 
УКРАИНА
 
 
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