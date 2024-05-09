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На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ

На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ - 09.05.2024, ПРАЙМ

На Украине построили сеть скрытых заводов, пишет СМИ

На Украине построили целую сеть скрытых подземных заводов, пишет испанское издание Mundo со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T15:01+0300

2024-05-09T15:01+0300

2024-05-09T15:01+0300

украина

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. На Украине построили целую сеть скрытых подземных заводов, пишет испанское издание Mundo со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина."Некоторые из них находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", — сообщается в материале.Кроме того, газета пишет, что место нахождения этих заводов держится в строжайшем секрете.Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины был нанесен групповой удар. Отмечалось, что это стало ответом на попытки Киева атаковать объекты энергетики на территории России. В результате, отметили в Министерстве обороны, удалось значительно снизить возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также по переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения.

украина

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украина