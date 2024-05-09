https://1prime.ru/20240509/zaluzhnyy-848035841.html

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Зеленский уволил Залужного с военной службы - 09.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандубщего ВСУ Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья с сохранением права носить... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T14:04+0300

2024-05-09T14:04+0300

2024-05-09T14:04+0300

украина

владимир зеленский

валерий залужный

всу

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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандубщего ВСУ Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья с сохранением права носить военную форму. "Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - сообщается в материале украинскго президента. Ранее сообщалось, что 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главкома ВСУ, а на его пост назначил экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Президент Украины, в свою очередь, объяснил это тем, что Залужный не достиг никаких военных успехов на фронте. Более того, по его словам, последний чрезмерно лез в политику.В этой связи Медведчук заявил, что Залужный действительно вел "политическую игру" против Зеленского, так как экс-главком уже начал фигурировать в рейтингах как потенциальный преемник президента.

https://1prime.ru/20240309/846116530.html

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украина, владимир зеленский, валерий залужный, всу