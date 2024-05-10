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Мишустин заявил, что власти продолжат поддерживать рост инвестиций в IT

Мишустин заявил, что власти продолжат поддерживать рост инвестиций в IT - 10.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил, что власти продолжат поддерживать рост инвестиций в IT

Власти продолжат поддерживать инвестиций в российские IT-решения, сообщил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T15:09+0300

2024-05-10T15:09+0300

2024-05-10T15:17+0300

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Власти продолжат поддерживать инвестиций в российские IT-решения, сообщил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме."Будем продолжать поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские ИТ-решения – на уровне как минимум вдвое выше роста экономики. Чтобы именно они закрывали потребности ведомств и предприятий", — указал он. По его словам, необходим комплексный подход к стимулированию производства и внедрения передовых разработок, который будет охватывать все этапы: от подготовки кадров и проведения исследований до выпуска и тестирования пилотных образцов.По его мнению, отечественные электронные платформы в важных сферах и госуправлении и современная телекоммуникационная инфраструктура гарантируют быстрое развитие и безопасность государству.Он отметил, что для решения этих вопросов кабин сконцентрирует усилия на новом национальном проекте по формированию экономики данных.Михаил Владимирович Мишустин - доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок, отмечали эксперты Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока.

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