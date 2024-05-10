https://1prime.ru/20240510/kitay-848045222.html
Пекин призвал Вашингтон прекратить попытки подавления китайских компаний
Пекин призвал Вашингтон прекратить попытки подавления китайских компаний - 10.05.2024, ПРАЙМ
Пекин призвал Вашингтон прекратить попытки подавления китайских компаний
США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T11:34+0300
2024-05-10T11:34+0300
2024-05-10T11:34+0300
экономика
сша
китай
международная торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 10 мая – ПРАЙМ. США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности, говорится в документе минторга страны. Часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с предполагаемыми поставками товаров в Россию. "США уже давно оказывают давление на китайские компании под предлогом так называемых рисков национальной безопасности, но они никогда не были в состоянии предоставить так называемые доказательства", - сказал Линь Цзянь. Дипломат призвал США "прекратить обобщать концепцию национальной безопасности", не политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, и прекратить "злоупотреблять различными санкционными списками и необоснованно подавлять китайские компании". Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай имеет право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, оно не должно подвергаться вмешательству и подрываться. Дипломат добавил, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.
https://1prime.ru/20240508/kitay-848015752.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, международная торговля
Экономика, США, КИТАЙ, международная торговля
Пекин призвал Вашингтон прекратить попытки подавления китайских компаний
МИД Китая: США должны прекратить попытки подавить китайские компании
ПЕКИН, 10 мая – ПРАЙМ. США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности, говорится в документе минторга страны. Часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с предполагаемыми поставками товаров в Россию.
"США уже давно оказывают давление на китайские компании под предлогом так называемых рисков национальной безопасности, но они никогда не были в состоянии предоставить так называемые доказательства", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат призвал США "прекратить обобщать концепцию национальной безопасности", не политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, и прекратить "злоупотреблять различными санкционными списками и необоснованно подавлять китайские компании".
Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай имеет право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, оно не должно подвергаться вмешательству и подрываться. Дипломат добавил, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.
Китай выступил против отзыва США лицензий на поставки чипов Huawei