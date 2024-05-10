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Пекин призвал Вашингтон прекратить попытки подавления китайских компаний - 10.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240510/kitay-848045222.html
Пекин призвал Вашингтон прекратить попытки подавления китайских компаний
Пекин призвал Вашингтон прекратить попытки подавления китайских компаний - 10.05.2024, ПРАЙМ
Пекин призвал Вашингтон прекратить попытки подавления китайских компаний
США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T11:34+0300
2024-05-10T11:34+0300
экономика
сша
китай
международная торговля
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ПЕКИН, 10 мая – ПРАЙМ. США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности, говорится в документе минторга страны. Часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с предполагаемыми поставками товаров в Россию. "США уже давно оказывают давление на китайские компании под предлогом так называемых рисков национальной безопасности, но они никогда не были в состоянии предоставить так называемые доказательства", - сказал Линь Цзянь. Дипломат призвал США "прекратить обобщать концепцию национальной безопасности", не политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, и прекратить "злоупотреблять различными санкционными списками и необоснованно подавлять китайские компании". Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай имеет право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, оно не должно подвергаться вмешательству и подрываться. Дипломат добавил, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.
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сша, китай, международная торговля
Экономика, США, КИТАЙ, международная торговля
11:34 10.05.2024
 
Пекин призвал Вашингтон прекратить попытки подавления китайских компаний

МИД Китая: США должны прекратить попытки подавить китайские компании

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© AFP / Wang Zhao
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ПЕКИН, 10 мая – ПРАЙМ. США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности, говорится в документе минторга страны. Часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с предполагаемыми поставками товаров в Россию.
"США уже давно оказывают давление на китайские компании под предлогом так называемых рисков национальной безопасности, но они никогда не были в состоянии предоставить так называемые доказательства", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат призвал США "прекратить обобщать концепцию национальной безопасности", не политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, и прекратить "злоупотреблять различными санкционными списками и необоснованно подавлять китайские компании".
Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай имеет право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, оно не должно подвергаться вмешательству и подрываться. Дипломат добавил, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.
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ЭкономикаСШАКИТАЙмеждународная торговля
 
 
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