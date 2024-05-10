https://1prime.ru/20240510/pravitelstvo-848046578.html
Путин оценил работу правительства в сложных условиях
Путин оценил работу правительства в сложных условиях - 10.05.2024, ПРАЙМ
Путин оценил работу правительства в сложных условиях
Кабмин в сложных условиях сделал немало, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T13:04+0300
2024-05-10T13:04+0300
2024-05-10T13:44+0300
кабмин
михаил мишустин
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин в сложных условиях сделал немало, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. "Совсем недавно мы встречались с коллегами и оценивали работу правительства за предыдущие годы. Сделано в сложных условиях немало", — отметил глава государства. Михаил Владимирович Мишустин — доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной. После начала специальной военной операции в 2022 г. начались другие проблемы, напомнил Путин. Против страны развязали экономическую агрессию. В прошлом году экономика росла темпами выше мировой, напомнил он. По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, в то время как глобальный ВВП, по данным Всемирного банка, – на 2,6%. Годом ранее экономика России сократилась на 1,2%. В 2021 г. ВВП вырос на 5,9% после спада на 2,7% в пандемийный 2020 год. Отдельно президент отметил системную работу правительства по внедрению современных цифровых технологий управления. Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок. Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока.
https://1prime.ru/20240510/matvienko-848043326.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3a009d2388d4ad0c0f4bae26ee6eaa9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, владимир путин, госдума
Кабмин, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума
Путин оценил работу правительства в сложных условиях
Путин: правительство России сделало немало в сложных условиях
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин в сложных условиях сделал немало, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным.
Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера.
"Совсем недавно мы встречались с коллегами и оценивали работу правительства за предыдущие годы. Сделано в сложных условиях немало", — отметил глава государства.
Михаил Владимирович Мишустин — доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.
С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.
После начала специальной военной операции в 2022 г. начались другие проблемы, напомнил Путин. Против страны развязали экономическую агрессию. В прошлом году экономика росла темпами выше мировой, напомнил он. По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, в то время как глобальный ВВП, по данным Всемирного банка, – на 2,6%. Годом ранее экономика России сократилась на 1,2%. В 2021 г. ВВП вырос на 5,9% после спада на 2,7% в пандемийный 2020 год. Отдельно президент отметил системную работу правительства по внедрению современных цифровых технологий управления. Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок. Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока.
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты