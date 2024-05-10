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Путин оценил работу правительства в сложных условиях

Путин оценил работу правительства в сложных условиях - 10.05.2024, ПРАЙМ

Путин оценил работу правительства в сложных условиях

Кабмин в сложных условиях сделал немало, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T13:04+0300

2024-05-10T13:04+0300

2024-05-10T13:44+0300

кабмин

михаил мишустин

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин в сложных условиях сделал немало, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. "Совсем недавно мы встречались с коллегами и оценивали работу правительства за предыдущие годы. Сделано в сложных условиях немало", — отметил глава государства. Михаил Владимирович Мишустин — доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной. После начала специальной военной операции в 2022 г. начались другие проблемы, напомнил Путин. Против страны развязали экономическую агрессию. В прошлом году экономика росла темпами выше мировой, напомнил он. По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, в то время как глобальный ВВП, по данным Всемирного банка, – на 2,6%. Годом ранее экономика России сократилась на 1,2%. В 2021 г. ВВП вырос на 5,9% после спада на 2,7% в пандемийный 2020 год. Отдельно президент отметил системную работу правительства по внедрению современных цифровых технологий управления. Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок. Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока.

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михаил мишустин, владимир путин, госдума