https://1prime.ru/20240510/slutskiy-848051846.html

Слуцкий призвал делать все для повышения обороноспособности России

Слуцкий призвал делать все для повышения обороноспособности России - 10.05.2024, ПРАЙМ

Слуцкий призвал делать все для повышения обороноспособности России

Нужно делать все для повышения обороноспособности страны и скорейшего окончания СВО, заявил в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы по представлению... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T16:14+0300

2024-05-10T16:14+0300

2024-05-10T16:33+0300

кабмин

лдпр

леонид слуцкий

михаил мишустин

сво

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Нужно делать все для повышения обороноспособности страны и скорейшего окончания СВО, заявил в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Нам нужно делать все для повышения обороноспособности страны, для скорейшего завершения, возможно, в этом году специальной военной операции. И давайте, что кто-то скажет, что правительство что-то не дорабатывает в этом важнейшем направлении, давайте говорить правду. Да, есть проскальзывания, да, есть вопросы, которые еще предстоит решать", — сказал он.Слуцкий отметил, что в условиях СВО отработать без помарки, как отработал будучи премьер-министром РФ Михаил Мишустин, очень тяжело.Он также подчеркнул, что партиям и кабмину нужно серьезно работать, чтобы решать возникающие перед страной вопросы.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Глава государства, произнося речь на инаугурации 7 мая, заявлял, что не сомневается в победе России.

https://1prime.ru/20240510/predlozheniya-848051543.html

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лдпр, леонид слуцкий, михаил мишустин, сво