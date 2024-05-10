Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий призвал делать все для повышения обороноспособности России - 10.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240510/slutskiy-848051846.html
Слуцкий призвал делать все для повышения обороноспособности России
Слуцкий призвал делать все для повышения обороноспособности России - 10.05.2024, ПРАЙМ
Слуцкий призвал делать все для повышения обороноспособности России
Нужно делать все для повышения обороноспособности страны и скорейшего окончания СВО, заявил в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы по представлению... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:14+0300
2024-05-10T16:33+0300
кабмин
лдпр
леонид слуцкий
михаил мишустин
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265200_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_39b98bf20690e4c11ebca987e5a33943.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Нужно делать все для повышения обороноспособности страны и скорейшего окончания СВО, заявил в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Нам нужно делать все для повышения обороноспособности страны, для скорейшего завершения, возможно, в этом году специальной военной операции. И давайте, что кто-то скажет, что правительство что-то не дорабатывает в этом важнейшем направлении, давайте говорить правду. Да, есть проскальзывания, да, есть вопросы, которые еще предстоит решать", — сказал он.Слуцкий отметил, что в условиях СВО отработать без помарки, как отработал будучи премьер-министром РФ Михаил Мишустин, очень тяжело.Он также подчеркнул, что партиям и кабмину нужно серьезно работать, чтобы решать возникающие перед страной вопросы.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Глава государства, произнося речь на инаугурации 7 мая, заявлял, что не сомневается в победе России.
https://1prime.ru/20240510/predlozheniya-848051543.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265200_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_8373db7e09989323768a8e5c82a33ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лдпр, леонид слуцкий, михаил мишустин, сво
Кабмин, ЛДПР, Леонид Слуцкий, Михаил Мишустин, СВО
16:14 10.05.2024 (обновлено: 16:33 10.05.2024)
 
Слуцкий призвал делать все для повышения обороноспособности России

Слуцкий: надо делать все для повышения обороноспособности РФ и завершения СВО

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие избирательного штаба кандидата в президенты РФ Л. Слуцкого
Открытие избирательного штаба кандидата в президенты РФ Л. Слуцкого - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Нужно делать все для повышения обороноспособности страны и скорейшего окончания СВО, заявил в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Нам нужно делать все для повышения обороноспособности страны, для скорейшего завершения, возможно, в этом году специальной военной операции. И давайте, что кто-то скажет, что правительство что-то не дорабатывает в этом важнейшем направлении, давайте говорить правду. Да, есть проскальзывания, да, есть вопросы, которые еще предстоит решать", — сказал он.
Слуцкий отметил, что в условиях СВО отработать без помарки, как отработал будучи премьер-министром РФ Михаил Мишустин, очень тяжело.
Он также подчеркнул, что партиям и кабмину нужно серьезно работать, чтобы решать возникающие перед страной вопросы.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава государства, произнося речь на инаугурации 7 мая, заявлял, что не сомневается в победе России.
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов
16:05
 
КабминЛДПРЛеонид СлуцкийМихаил МишустинСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала