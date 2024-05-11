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"Теперь они видят". В борьбе с Россией США уничтожают свои ключевые отрасли - 11.05.2024, ПРАЙМ
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"Теперь они видят". В борьбе с Россией США уничтожают свои ключевые отрасли
"Теперь они видят". В борьбе с Россией США уничтожают свои ключевые отрасли - 11.05.2024, ПРАЙМ
"Теперь они видят". В борьбе с Россией США уничтожают свои ключевые отрасли
После того, как в начале нынешнего года у лайнера 737 Max отвалилась дверь, Boeing попал под пристальное внимание мировой общественности. А сегодня у... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T11:38+0300
2024-05-11T11:38+0300
экономика
сша
boeing
санкции против рф
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. После того, как в начале нынешнего года у лайнера 737 Max отвалилась дверь, Boeing попал под пристальное внимание мировой общественности. А сегодня у авиастроительной корпорации возникла еще одна серьезная проблема. Она не может выполнить план по выпуску 787 Dreamliner в связи с отсутствием ключевых узлов из Российской Федерации. Об этом пишет в материале для британского издания UnHerd обозреватель Филип Пилкингтон.По его мнению, проблема заключается в теплообменниках российского производства. Дело в том, что после ввода антироссийских санкций и, соответственно, прекращения поставок из России Boeing обратился к поставщикам из Великобритании и США, однако те так и не сумели помочь корпорации в необходимом ей объеме, поясняет обозреватель.Подчеркнув в этой связи ущербность американской геополитической стратегии и лишний раз напомнив, что антироссийские санкции бьют по самому Западу, Пилкингтон констатирует: "С уничтожением промышленности Европы из-за высоких цен на энергоносители вследствие антироссийских санкций американские политики еще могли смириться — но теперь они видят, что под угрозой оказались уже их собственные ключевые отрасли".После этого обозреватель задается "страшным" вопросом, дескать, если столь серьезные проблемы для США вызвали санкции против экономики России, то что же произойдет, если Белый дом решит ввести аналогичные ограничения в отношении Китая? И прозрачно намекает, что американская экономика в этом случае придется не сладко."Похоже, правительства, насаждавшие глобализацию почти три десятилетия подряд, сегодня вдруг возомнили, что смогут выйти из глобальных производственно-сбытовых цепочек по щелчку пальцев… Это опасное заблуждение, которое грозит подорвать экономическое процветание Запада и даже социальную стабильность", - заключает Пилкингтон.
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сша, boeing, санкции против рф
Экономика, США, Boeing, санкции против РФ
11:38 11.05.2024
 
"Теперь они видят". В борьбе с Россией США уничтожают свои ключевые отрасли

UnHerd: санкции против РФ подрывают стратегическую аэрокосмическую отрасль в США

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. После того, как в начале нынешнего года у лайнера 737 Max отвалилась дверь, Boeing попал под пристальное внимание мировой общественности. А сегодня у авиастроительной корпорации возникла еще одна серьезная проблема. Она не может выполнить план по выпуску 787 Dreamliner в связи с отсутствием ключевых узлов из Российской Федерации. Об этом пишет в материале для британского издания UnHerd обозреватель Филип Пилкингтон.
По его мнению, проблема заключается в теплообменниках российского производства. Дело в том, что после ввода антироссийских санкций и, соответственно, прекращения поставок из России Boeing обратился к поставщикам из Великобритании и США, однако те так и не сумели помочь корпорации в необходимом ей объеме, поясняет обозреватель.
Подчеркнув в этой связи ущербность американской геополитической стратегии и лишний раз напомнив, что антироссийские санкции бьют по самому Западу, Пилкингтон констатирует: "С уничтожением промышленности Европы из-за высоких цен на энергоносители вследствие антироссийских санкций американские политики еще могли смириться — но теперь они видят, что под угрозой оказались уже их собственные ключевые отрасли".
После этого обозреватель задается "страшным" вопросом, дескать, если столь серьезные проблемы для США вызвали санкции против экономики России, то что же произойдет, если Белый дом решит ввести аналогичные ограничения в отношении Китая? И прозрачно намекает, что американская экономика в этом случае придется не сладко.
"Похоже, правительства, насаждавшие глобализацию почти три десятилетия подряд, сегодня вдруг возомнили, что смогут выйти из глобальных производственно-сбытовых цепочек по щелчку пальцев… Это опасное заблуждение, которое грозит подорвать экономическое процветание Запада и даже социальную стабильность", - заключает Пилкингтон.
 
ЭкономикаСШАBoeingсанкции против РФ
 
 
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