Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" - 11.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240511/formula-848063018.html
Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира"
Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" - 11.05.2024, ПРАЙМ
Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира"
Украина намерена в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" и привлечь к ней поддержку со стороны максимально возможного числа стран. Об этом заявил в... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T11:59+0300
2024-05-11T11:59+0300
политика
поддержка украины
швейцария
саммит
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b80f6fbf9b4743e53402ba01956d703f.jpg
ВЕНА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина намерена в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" и привлечь к ней поддержку со стороны максимально возможного числа стран. Об этом заявил в интервью австрийской газете der Standard советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "Прямые переговоры с Россией в принципе невозможны. Однако саммит в Швейцарии — очень важная площадка. У нас есть три цели. Окончательное принятие формулы мира как единственного пути к справедливому миру. Во-вторых, чтобы мы максимально увеличили число государств, поддерживающих эту формулу. И в-третьих, по результатам этой встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права", — сказал он . В Швейцария 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине. Она состоится недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, следует понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.
https://1prime.ru/20240511/oruzhie-848062882.html
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79208ff7a489b8b5da1bb9fbd6328bef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
поддержка украины, швейцария, саммит
Политика, поддержка Украины, ШВЕЙЦАРИЯ, саммит
11:59 11.05.2024
 
Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира"

Подоляк: Киев планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира"

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© fotolia.com / PXW
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина намерена в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" и привлечь к ней поддержку со стороны максимально возможного числа стран. Об этом заявил в интервью австрийской газете der Standard советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Прямые переговоры с Россией в принципе невозможны. Однако саммит в Швейцарии — очень важная площадка. У нас есть три цели. Окончательное принятие формулы мира как единственного пути к справедливому миру. Во-вторых, чтобы мы максимально увеличили число государств, поддерживающих эту формулу. И в-третьих, по результатам этой встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права", — сказал он .
В Швейцария 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине. Она состоится недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, следует понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
"Парадоксально". Российская армия сделала неэффективным главное оружие ВСУ
11:46
 
Политикаподдержка УкраиныШВЕЙЦАРИЯсаммит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала