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Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира"

Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" - 11.05.2024, ПРАЙМ

Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира"

Украина намерена в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" и привлечь к ней поддержку со стороны максимально возможного числа стран. Об этом заявил в... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T11:59+0300

2024-05-11T11:59+0300

2024-05-11T11:59+0300

политика

поддержка украины

швейцария

саммит

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ВЕНА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина намерена в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" и привлечь к ней поддержку со стороны максимально возможного числа стран. Об этом заявил в интервью австрийской газете der Standard советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "Прямые переговоры с Россией в принципе невозможны. Однако саммит в Швейцарии — очень важная площадка. У нас есть три цели. Окончательное принятие формулы мира как единственного пути к справедливому миру. Во-вторых, чтобы мы максимально увеличили число государств, поддерживающих эту формулу. И в-третьих, по результатам этой встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права", — сказал он . В Швейцария 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине. Она состоится недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, следует понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.

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швейцария

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поддержка украины, швейцария, саммит