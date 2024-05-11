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В Китае вышли данные по апрельской инфляции

В Китае вышли данные по апрельской инфляции - 11.05.2024, ПРАЙМ

В Китае вышли данные по апрельской инфляции

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в апреле 2024 года вырос на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T06:57+0300

2024-05-11T06:57+0300

2024-05-11T06:57+0300

экономика

китай

инфляция

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в апреле 2024 года вырос на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР. По итогам первых четырех месяцев 2024 года индекс потребительских цен в стране вырос на 0,1 по сравнению с январем-апрелем прошлого года. CPI в городах в апреле вырос на 0,3%, в сельской местности - на 0,4%. Продовольственные товары подешевели на 2,7%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,9%, цены на потребительские товары не изменились, услуги подорожали на 0,8%. Цены на свежие фрукты в апреле в годовом выражении снизились на 9,7%, на овощи и зелень выросли на 1,3%, цены на мясо упали на 3,2%, при этом отдельно свинина подорожала на 1,4%. Цены на яйца в апреле снизились на 10,6%, на продукцию водного промысла выросли на 0,2%, молочная продукция подешевела на 1,8%, алкоголь – на 1%. Услуги здравоохранения в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,6%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,8%, на транспорт и связь - увеличились на 0,1%, цены на жилье выросли на 0,2%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в апреле в годовом выражении снизился на 2,5%. Согласно официальному прогнозу китайских властей, инфляция в Китае в 2024 году составит примерно 3%. По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре, ноябре и декабре 2023 года. Дефляция в Китае также сохранялась в январе текущего.

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китай

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китай, инфляция