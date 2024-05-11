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Минстрой готовит льготную ипотеку для семей с детьми старше шести лет - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Минстрой готовит льготную ипотеку для семей с детьми старше шести лет
Минстрой готовит льготную ипотеку для семей с детьми старше шести лет - 11.05.2024, ПРАЙМ
Минстрой готовит льготную ипотеку для семей с детьми старше шести лет
Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T05:15+0300
2024-05-11T05:15+0300
недвижимость
россия
льготная ипотека
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства Ирек Файзуллин. "Идеи есть, мы их отрабатываем. Пока не будем озвучивать", – сказал и. о. министра, отвечая на вопрос о том, какие параметры могут быть у ипотеки для семей с детьми старше шести лет. Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
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россия, льготная ипотека
Недвижимость, РОССИЯ, льготная ипотека
05:15 11.05.2024
 
Минстрой готовит льготную ипотеку для семей с детьми старше шести лет

Файзуллин: Минстрой готовит льготную ипотеку для семей с детьми старше шести лет

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства Ирек Файзуллин.
"Идеи есть, мы их отрабатываем. Пока не будем озвучивать", – сказал и. о. министра, отвечая на вопрос о том, какие параметры могут быть у ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
Российские банки нарастили выдачу льготной ипотеки на 8,4 процента
8 мая, 17:11
Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
 
НедвижимостьРОССИЯльготная ипотека
 
 
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