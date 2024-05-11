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Минстрой готовит льготную ипотеку для семей с детьми старше шести лет

Минстрой готовит льготную ипотеку для семей с детьми старше шести лет - 11.05.2024, ПРАЙМ

Минстрой готовит льготную ипотеку для семей с детьми старше шести лет

Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T05:15+0300

2024-05-11T05:15+0300

2024-05-11T05:15+0300

недвижимость

россия

льготная ипотека

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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Минстрой России отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет, но пока о них рано говорить, заявил РИА Новости и. о. главы ведомства Ирек Файзуллин. "Идеи есть, мы их отрабатываем. Пока не будем озвучивать", – сказал и. о. министра, отвечая на вопрос о том, какие параметры могут быть у ипотеки для семей с детьми старше шести лет. Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.

https://1prime.ru/20240508/ipoteka-848018915.html

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россия, льготная ипотека