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Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины, заявил Макрон - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины, заявил Макрон
Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины, заявил Макрон - 11.05.2024, ПРАЙМ
Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины, заявил Макрон
ЕС в ближайшие недели увеличит поддержку Киева, заявил, отвечая на вопросы пользователей соцсетей, президент Франции Эммануэль Макрон. Соответствующее видео... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T13:56+0300
2024-05-11T13:56+0300
политика
поддержка украины
ес
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 11 мая – ПРАЙМ. ЕС в ближайшие недели увеличит поддержку Киева, заявил, отвечая на вопросы пользователей соцсетей, президент Франции Эммануэль Макрон. Соответствующее видео было размещено на его странице в соцсети X."Наше будущее и безопасность поставлены на карту на Украине. Именно поэтому я говорил, что мы должны оказывать (Киеву – ред.) больше помощи, что мы и сделаем в ближайшие недели, (необходимо — ред.) поставлять украинцам больше техники", — сказал он. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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поддержка украины, ес, эммануэль макрон
Политика, поддержка Украины, ЕС, Эммануэль Макрон
13:56 11.05.2024
 
Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины, заявил Макрон

Макрон: Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 11 мая – ПРАЙМ. ЕС в ближайшие недели увеличит поддержку Киева, заявил, отвечая на вопросы пользователей соцсетей, президент Франции Эммануэль Макрон. Соответствующее видео было размещено на его странице в соцсети X.
"Наше будущее и безопасность поставлены на карту на Украине. Именно поэтому я говорил, что мы должны оказывать (Киеву – ред.) больше помощи, что мы и сделаем в ближайшие недели, (необходимо — ред.) поставлять украинцам больше техники", — сказал он.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
Так решил Вашингтон. Макрон снял последнее табу в отношении Украины
8 мая, 12:35
 
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