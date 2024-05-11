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Эксперт предположил, чем займется Цивилев на посту главы Минэнерго

Эксперт предположил, чем займется Цивилев на посту главы Минэнерго - 11.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт предположил, чем займется Цивилев на посту главы Минэнерго

Сергей Цивилев в качестве нового главы министерства энергетики России активное внимание будет уделять вопросам железнодорожной перевозки угля и переориентации... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T21:33+0300

2024-05-11T21:33+0300

2024-05-11T21:33+0300

уголь

минэнерго рф

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Сергей Цивилев в качестве нового главы министерства энергетики России активное внимание будет уделять вопросам железнодорожной перевозки угля и переориентации отрасли на азиатские рынки, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики. До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов. "Цивилев, конечно, будет делать акцент на угольную отрасль. Она для него близка и понятна. Он понимает, что нужно угольным компаниям, чтобы развиваться", - прокомментировал собеседник агентства, добавив, что сейчас угольной отрасли России необходимо особое внимание из-за переориентации экспорта на восток. "Сейчас цены на уголь снижаются вслед за ценой на газ, плюс мы переформатировали рынки сбыта. Наиболее пострадавшие регионы от перестроения рынков оказались Тува и Кемеровская область, потому что оттуда уголь далеко везти. Здесь Цивилеву придется активно взаимодействовать с РЖД и министерством транспорта. Потому что большинство вопросов, которые касаются угольной отрасли, - это вопросы перевозки", - сказал Юшков. Эксперт предполагает, что глава Минэнерго, как и ранее, может разделить сферы контроля с исполняющим обязанности вице-премьера Александром Новаком. "Если Шульгинов занимался вопросами тепло- и электроэнергетики, той же самой угольной отраслью, то вопросами нефтегазового сектора, в частности топливом и сделкой ОПЕК+, больше занимался Новак", - пояснил Юшков. По мнению собеседника агентства, Цивилеву, как и его предшественнику, достанется угольная промышленность, электроэнергетика и вопросы подготовки к отопительному сезону. "Цивилев будет много внимания уделять угольной отрасли, и ей это нужно, чтобы оставаться рентабельной", - считает он. Цивилев родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". Более шести лет был главой Кемеровской области - Кузбасса. С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также долгое руководство угледобывающей компанией "Колмар".

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уголь, минэнерго рф