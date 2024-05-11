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Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти
Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти - 11.05.2024, ПРАЙМ
Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти
Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти, заявили в Кремле. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T14:35+0300
2024-05-11T14:42+0300
кабмин
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти, заявили в Кремле.Согласно документу, у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого. При этом полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата премьера будут иметь статус заместителей председателя правительства.Структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации представляет собой перечень всех федеральных органов исполнительной власти, с последующими изменениями и дополнениями структуры в течение срока полномочий действующего правительства.
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владимир путин
Кабмин, Владимир Путин
14:35 11.05.2024 (обновлено: 14:42 11.05.2024)
 
Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти

Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти"

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти, заявили в Кремле.
Согласно документу, у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого. При этом полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата премьера будут иметь статус заместителей председателя правительства.
Структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации представляет собой перечень всех федеральных органов исполнительной власти, с последующими изменениями и дополнениями структуры в течение срока полномочий действующего правительства.
 
КабминВладимир Путин
 
 
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