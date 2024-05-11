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"Помогли врагам". В США выяснили, кто мог готовить покушение на Зеленского - 11.05.2024, ПРАЙМ
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"Помогли врагам". В США выяснили, кто мог готовить покушение на Зеленского
"Помогли врагам". В США выяснили, кто мог готовить покушение на Зеленского - 11.05.2024, ПРАЙМ
"Помогли врагам". В США выяснили, кто мог готовить покушение на Зеленского
Соединенные Штаты не готовили якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли врагам президента внутри Украины. Такое мнение в беседе с... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T07:23+0300
2024-05-11T07:24+0300
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не готовили якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли врагам президента внутри Украины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Redacted высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Я не думаю, что они (спецслужбы США — прим. ред.) окажутся главными инициаторами (якобы сорванного покушения на президента Украины Владимира Зеленского — прим. ред.), но точно могу быть помощниками, - заявил бывший сотрудник ЦРУ. - У Зеленского хватает врагов в армии… &lt;…&gt; К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт".В числе возможных заказчиков предполагаемого покушения, по мнению аналитика, могут быть неонацистские группы и военнослужащие, лояльные экс-главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному. Уволенный главный командующий, как считает Джонсон, скорее всего имел связи в неонацистских организациях. Также среди потенциальных заказчиков бывший сотрудник ЦРУ назвал мэра Киева Виталия Кличко, который на сегодняшний день активно контактирует с администрацией США в качестве потенциального преемника Зеленского.Подытоживая, Джонсон отметил, что Зеленский "имеет дело с серьезными внутренними усобицами".Во вторник в Службе безопасности Украины сообщили о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины, которые предположительно готовили покушение на президента Зеленского. В СБУ уточнили, что в планы агентов входила слежка за Зеленским и рядом других высокопоставленных чиновников Украины. В их числе были названы руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как пояснили в СБУ, агенты планировали навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости использовать дрон- камикадзе.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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сша, владимир зеленский
США, Владимир Зеленский
07:23 11.05.2024 (обновлено: 07:24 11.05.2024)
 
"Помогли врагам". В США выяснили, кто мог готовить покушение на Зеленского

Аналитик ЦРУ Джонсон: покушение на Зеленского заказали его враги внутри Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не готовили якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли врагам президента внутри Украины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Redacted высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Я не думаю, что они (спецслужбы США — прим. ред.) окажутся главными инициаторами (якобы сорванного покушения на президента Украины Владимира Зеленского — прим. ред.), но точно могу быть помощниками, - заявил бывший сотрудник ЦРУ. - У Зеленского хватает врагов в армии… <…> К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт".
В числе возможных заказчиков предполагаемого покушения, по мнению аналитика, могут быть неонацистские группы и военнослужащие, лояльные экс-главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному. Уволенный главный командующий, как считает Джонсон, скорее всего имел связи в неонацистских организациях. Также среди потенциальных заказчиков бывший сотрудник ЦРУ назвал мэра Киева Виталия Кличко, который на сегодняшний день активно контактирует с администрацией США в качестве потенциального преемника Зеленского.
Подытоживая, Джонсон отметил, что Зеленский "имеет дело с серьезными внутренними усобицами".
Во вторник в Службе безопасности Украины сообщили о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины, которые предположительно готовили покушение на президента Зеленского. В СБУ уточнили, что в планы агентов входила слежка за Зеленским и рядом других высокопоставленных чиновников Украины. В их числе были названы руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как пояснили в СБУ, агенты планировали навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости использовать дрон- камикадзе.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
 
СШАВладимир Зеленский
 
 
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