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"Помогли врагам". В США выяснили, кто мог готовить покушение на Зеленского

"Помогли врагам". В США выяснили, кто мог готовить покушение на Зеленского - 11.05.2024, ПРАЙМ

"Помогли врагам". В США выяснили, кто мог готовить покушение на Зеленского

Соединенные Штаты не готовили якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли врагам президента внутри Украины. Такое мнение в беседе с... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T07:23+0300

2024-05-11T07:23+0300

2024-05-11T07:24+0300

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не готовили якобы сорванное СБУ покушение на Владимира Зеленского, но помогли врагам президента внутри Украины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Redacted высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Я не думаю, что они (спецслужбы США — прим. ред.) окажутся главными инициаторами (якобы сорванного покушения на президента Украины Владимира Зеленского — прим. ред.), но точно могу быть помощниками, - заявил бывший сотрудник ЦРУ. - У Зеленского хватает врагов в армии… <…> К ним добавляются те украинцы, которые хотят закончить этот конфликт".В числе возможных заказчиков предполагаемого покушения, по мнению аналитика, могут быть неонацистские группы и военнослужащие, лояльные экс-главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному. Уволенный главный командующий, как считает Джонсон, скорее всего имел связи в неонацистских организациях. Также среди потенциальных заказчиков бывший сотрудник ЦРУ назвал мэра Киева Виталия Кличко, который на сегодняшний день активно контактирует с администрацией США в качестве потенциального преемника Зеленского.Подытоживая, Джонсон отметил, что Зеленский "имеет дело с серьезными внутренними усобицами".Во вторник в Службе безопасности Украины сообщили о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины, которые предположительно готовили покушение на президента Зеленского. В СБУ уточнили, что в планы агентов входила слежка за Зеленским и рядом других высокопоставленных чиновников Украины. В их числе были названы руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Как пояснили в СБУ, агенты планировали навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости использовать дрон- камикадзе.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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сша, владимир зеленский