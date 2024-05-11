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Путин напомнил Мантурову и Чемезову о поручении работать без сбоев

Путин напомнил Мантурову и Чемезову о поручении работать без сбоев - 11.05.2024, ПРАЙМ

Путин напомнил Мантурову и Чемезову о поручении работать без сбоев

В текущей работе до формирования нового кабинета министров не должно быть никаких сбоев, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с и.о... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T12:17+0300

2024-05-11T12:17+0300

2024-05-11T12:35+0300

экономика

владимир путин

денис мантуров

сергей чемезов

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В текущей работе до формирования нового кабинета министров не должно быть никаких сбоев, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с и.о. вице-премьера — главы Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. "Совсем недавно на встрече с правительством Денис Валентинович (Мантуров — ред.) слышал, о чем я говорил, – говорил о том, чтобы до формирования нового состава правительства у нас не было никаких сбоев в текущей работе", — сказал глава государства.Он также отметил, что в сфере промышленности все функционирует, рабочий процесс налажен, но есть вопросы, требующие особого внимания, и предложил их обсудить.Путин добавил, что промышленность и оборонно-промышленный комплекс в большом объеме сосредоточены в руках госкорпорации "Ростех"."Комплекс, которым Денис Валентинович (Мантуров — ред.) занимается, вся промышленность, и оборонная промышленность, и гражданская, все здесь сосредоточено. Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках "Ростеха", — сказал российский лидер.

https://1prime.ru/20240510/pravitelstvo-848046578.html

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владимир путин, денис мантуров, сергей чемезов