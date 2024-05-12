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В Британии раскрыли, когда на Украине появятся первые истребители F-16

В Британии раскрыли, когда на Украине появятся первые истребители F-16 - 12.05.2024, ПРАЙМ

В Британии раскрыли, когда на Украине появятся первые истребители F-16

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель. Об этом сообщает британское издание Standard, ссылаясь на неназванный... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T05:04+0300

2024-05-12T05:04+0300

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вооружения

украина

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прогноз

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель. Об этом сообщает британское издание Standard, ссылаясь на неназванный высокопоставленный источник в военных кругах. Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее прогнозировал, что первые F-16 могут появиться на Украине уже в июле. Представитель ВС ВСУ Илья Евлаш, со своей стороны, заявлял, что первые вылеты на F-16 на Украине начнутся после Пасхи. Между тем в статье Standard указывается: "Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель". Как сообщил изданию источник, первые F-16 поставят Киеву к июню или июлю, но не назвал страны, которые предоставят истребители в названные сроки. Как неоднократно заявляло российское руководство, военная помощь Киеву препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для российских войск. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, как поставками вооружения и боеприпасов, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств.

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украина, f-16, прогноз