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В ЦРПТ назвали число закрытых за пять лет нелегальных табачных фабрик
В ЦРПТ назвали число закрытых за пять лет нелегальных табачных фабрик - 12.05.2024, ПРАЙМ
В ЦРПТ назвали число закрытых за пять лет нелегальных табачных фабрик
Порядка 45 нелегальных табачных фабрик закрылось России за пять лет на фоне внедрения маркировки в данной отрасли, а налоговые поступления и количество... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T11:33+0300
2024-05-12T11:33+0300
2024-05-12T11:33+0300
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табак
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Порядка 45 нелегальных табачных фабрик закрылось России за пять лет на фоне внедрения маркировки в данной отрасли, а налоговые поступления и количество легальных производств выросли, сообщил в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - Михаил Дубин. Маркировка рынка табака в России началась в 2019 году, коды маркировки наносятся в том числе на сигареты, вейпы и одноразовые электронные сигареты. "За время внедрения системы в стране было закрыто 45 нелегальных табачных фабрик, а 18 производств легализовалось. Кроме того, на сегодняшний день Россия, наверное, одна из очень немногих стран в мире, если не единственная, где вся табачная продукция подлежит маркировке строго в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения", - заявил Дубин. В свою очередь, налоговые поступления в бюджет от табачной продукции за это время "увеличились более чем в 2 раза". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
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црпт, табак
В ЦРПТ назвали число закрытых за пять лет нелегальных табачных фабрик
ЦРПТ: порядка 45 нелегальных табачных фабрик закрылось в России за 5 лет
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Порядка 45 нелегальных табачных фабрик закрылось России за пять лет на фоне внедрения маркировки в данной отрасли, а налоговые поступления и количество легальных производств выросли, сообщил в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - Михаил Дубин.
Маркировка рынка табака в России началась в 2019 году, коды маркировки наносятся в том числе на сигареты, вейпы и одноразовые электронные сигареты.
"За время внедрения системы в стране было закрыто 45 нелегальных табачных фабрик, а 18 производств легализовалось. Кроме того, на сегодняшний день Россия, наверное, одна из очень немногих стран в мире, если не единственная, где вся табачная продукция подлежит маркировке строго в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения", - заявил Дубин.
В свою очередь, налоговые поступления в бюджет от табачной продукции за это время "увеличились более чем в 2 раза".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в понедельник в 10.00 мск.
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