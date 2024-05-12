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В Нижневартовске ввели особый режим из-за угрозы паводка
В Нижневартовске ввели особый режим из-за угрозы паводка - 12.05.2024, ПРАЙМ
В Нижневартовске ввели особый режим из-за угрозы паводка
В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Об этом сообщила пресс-служба городской... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T13:41+0300
2024-05-12T13:41+0300
2024-05-12T13:41+0300
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – ПРАЙМ. В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Отмечается, что в границах Нижневартовска в субботу прошел ледоход, уровень воды в реке Обь в воскресенье составляет 890 сантиметров. "Режим повышенной готовности вводится при достижении отметки 940 сантиметров. Тем не менее членами комиссии принято решение ввести на территории города режим повышенной готовности с 12 мая для обеспечения безопасности населения и предотвращения вероятных угроз", – сказано в сообщении мэрии, опубликованном в соцсетях. Также отмечается, что специалисты контролируют обстановку, проводится работа с председателями садово-огороднических товариществ. По открытым данным, в Нижневартовске проживают порядка 283 тысяч человек, это второй по численности город в округе.
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нижневартовск, паводок
Происшествия, Нижневартовск, паводок
В Нижневартовске ввели особый режим из-за угрозы паводка
Администрации Нижневартовска: в городе ввели особый режим из-за угрозы паводка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – ПРАЙМ. В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что в границах Нижневартовска в субботу прошел ледоход, уровень воды в реке Обь в воскресенье составляет 890 сантиметров.
"Режим повышенной готовности вводится при достижении отметки 940 сантиметров. Тем не менее членами комиссии принято решение ввести на территории города режим повышенной готовности с 12 мая для обеспечения безопасности населения и предотвращения вероятных угроз", – сказано в сообщении мэрии, опубликованном в соцсетях.
Также отмечается, что специалисты контролируют обстановку, проводится работа с председателями садово-огороднических товариществ.
По открытым данным, в Нижневартовске проживают порядка 283 тысяч человек, это второй по численности город в округе.
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