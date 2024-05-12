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Омский чиновник назвал пострадавших от паводка жителей клоунами
Омский чиновник назвал пострадавших от паводка жителей клоунами - 12.05.2024, ПРАЙМ
Омский чиновник назвал пострадавших от паводка жителей клоунами
Омский чиновник Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка жителей региона клоунами, после этого в отношении него инициировали проверку. Об этом сообщила... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T17:32+0300
2024-05-12T17:32+0300
2024-05-12T17:32+0300
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ОМСК, 12 мая - ПРАЙМ. Омский чиновник Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка жителей региона клоунами, после этого в отношении него инициировали проверку. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева. Огорелков занимает должность советника протокольной службы. Он выложил ответ на петицию жителей Усть-Ишимского района, пострадавших во время разлива воды в реке Ишим, которые хотят привлечь к ответственности местные власти, отвечавшие за подготовку населенных пунктов к половодью. На своей странице в соцсети "Вконтакте" Огорелков сдедад в отношении подавших петицию следующий комментарий. "Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить", — написал он. Ахвердиева сообщила, что в отношении него начата служебная проверка. "В отношении него назначена служебная проверка. По результатам будут приняты решения. Он советник протокольной службы, он не руководитель, он специалист протокольной службы", — сказала она. Чиновник уже закрыл доступ к своему профилю. Сейчас на территории трех районов Омской области введен режим ЧС в связи с паводками – в Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском.
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Омский чиновник назвал пострадавших от паводка жителей клоунами
Чиновник Огорелков назвал пострадавших от паводка клоунами и попал под проверку
ОМСК, 12 мая - ПРАЙМ. Омский чиновник Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка жителей региона клоунами, после этого в отношении него инициировали проверку. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Огорелков занимает должность советника протокольной службы. Он выложил ответ на петицию жителей Усть-Ишимского района, пострадавших во время разлива воды в реке Ишим, которые хотят привлечь к ответственности местные власти, отвечавшие за подготовку населенных пунктов к половодью.
На своей странице в соцсети "Вконтакте" Огорелков сдедад в отношении подавших петицию следующий комментарий.
"Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить", — написал он.
Ахвердиева сообщила, что в отношении него начата служебная проверка.
"В отношении него назначена служебная проверка. По результатам будут приняты решения. Он советник протокольной службы, он не руководитель, он специалист протокольной службы", — сказала она.
Чиновник уже закрыл доступ к своему профилю.
Сейчас на территории трех районов Омской области введен режим ЧС в связи с паводками – в Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском.
В поселке Ашеваны под Омском вода начала переливаться через защитную насыпь