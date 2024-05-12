https://1prime.ru/20240512/omsk-848087546.html

Омский чиновник назвал пострадавших от паводка жителей клоунами

Омский чиновник назвал пострадавших от паводка жителей клоунами - 12.05.2024, ПРАЙМ

Омский чиновник назвал пострадавших от паводка жителей клоунами

Омский чиновник Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка жителей региона клоунами, после этого в отношении него инициировали проверку. Об этом сообщила... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T17:32+0300

2024-05-12T17:32+0300

2024-05-12T17:32+0300

происшествия

омская область

чиновники

https://cdnn.1prime.ru/img/82989/82/829898275_0:105:3077:1836_1920x0_80_0_0_2e4eb95ece7826fc3d10a86457dcaa63.jpg

ОМСК, 12 мая - ПРАЙМ. Омский чиновник Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка жителей региона клоунами, после этого в отношении него инициировали проверку. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева. Огорелков занимает должность советника протокольной службы. Он выложил ответ на петицию жителей Усть-Ишимского района, пострадавших во время разлива воды в реке Ишим, которые хотят привлечь к ответственности местные власти, отвечавшие за подготовку населенных пунктов к половодью. На своей странице в соцсети "Вконтакте" Огорелков сдедад в отношении подавших петицию следующий комментарий. "Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить", — написал он. Ахвердиева сообщила, что в отношении него начата служебная проверка. "В отношении него назначена служебная проверка. По результатам будут приняты решения. Он советник протокольной службы, он не руководитель, он специалист протокольной службы", — сказала она. Чиновник уже закрыл доступ к своему профилю. Сейчас на территории трех районов Омской области введен режим ЧС в связи с паводками – в Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском.

https://1prime.ru/20240511/ashevany-848065397.html

омская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

омская область, чиновники