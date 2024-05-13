Что ждет рынок после выходных

Длинные майские выходные и вялотекущая торговля в промежутках, с одной стороны, непоказательны. А с другой — никакого падения индекса Мосбиржи не было, и от... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:49+0300
2024-05-13T09:49+0300
2024-05-13T09:49+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Длинные майские выходные и вялотекущая торговля в промежутках, с одной стороны, непоказательны. А с другой — никакого падения индекса Мосбиржи не было, и от ранее обозначенной поддержки 3400 п. состоялось плавное восстановление. В пятницу рынок закрылся над 3452 п. — тренд вверх очевиден, летом индекс может быть уже выше 3600 п., и покупка бумаг на проливе себя оправдала. В конце недели может состояться визит президента РФ в Китай, где наверняка будет затронута тема "Сила Сибири – 2", а еще не решен вопрос с дивидендами. Любой позитив по этим факторам может резко сбить негативный сентимент в бумагах, и отскок технически перепроданных инструментов исключать никак нельзя. А рубль по традиции снижается перед выходными и часто укрепляется после. На этот раз доллар заскочил на 92,5, но здесь важное сопротивление. Опять ожидаем отбоя американца и движение пары USD/RUB вниз, поближе к 90. Факторы в поддержку курса нацвалюты — долгоиграющий цикл ДКП ЦБ и пролонгация еще на год нормативов возврата выручки экспортеров.
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Длинные майские выходные и вялотекущая торговля в промежутках, с одной стороны, непоказательны. А с другой — никакого падения индекса Мосбиржи не было, и от ранее обозначенной поддержки 3400 п. состоялось плавное восстановление. В пятницу рынок закрылся над 3452 п. — тренд вверх очевиден, летом индекс может быть уже выше 3600 п., и покупка бумаг на проливе себя оправдала.
В конце недели может состояться визит президента РФ в Китай, где наверняка будет затронута тема "Сила Сибири – 2", а еще не решен вопрос с дивидендами. Любой позитив по этим факторам может резко сбить негативный сентимент в бумагах, и отскок технически перепроданных инструментов исключать никак нельзя.
А рубль по традиции снижается перед выходными и часто укрепляется после. На этот раз доллар заскочил на 92,5, но здесь важное сопротивление. Опять ожидаем отбоя американца и движение пары USD/RUB вниз, поближе к 90. Факторы в поддержку курса нацвалюты — долгоиграющий цикл ДКП ЦБ и пролонгация еще на год нормативов возврата выручки экспортеров.
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