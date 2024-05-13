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СК просит арестовать начальника автоколонны после падения автобуса в реку - 13.05.2024, ПРАЙМ
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СК просит арестовать начальника автоколонны после падения автобуса в реку
СК просит арестовать начальника автоколонны после падения автобуса в реку - 13.05.2024, ПРАЙМ
СК просит арестовать начальника автоколонны после падения автобуса в реку
Следствие просит арестовать начальника автоколонны ООО "Такси" в ходе уголовного дела, связанного с падением автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:35+0300
2024-05-13T13:35+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Следствие просит арестовать начальника автоколонны ООО "Такси" в ходе уголовного дела, связанного с падением автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Автобус с пассажирами в пятницу, 10 мая, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Согласно последним данным ГСУ СК РФ по городу, количество погибших в результате случившегося возросло до семи человек. "В Санкт-Петербурге по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО "Такси". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", — отметила она.
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россия, новости, ск
Происшествия, РОССИЯ, Новости, СК
13:35 13.05.2024
 
СК просит арестовать начальника автоколонны после падения автобуса в реку

СК просит ареста главы ООО "Такси" после падения автобуса в реку в Петербурге

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Следствие просит арестовать начальника автоколонны ООО "Такси" в ходе уголовного дела, связанного с падением автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Автобус с пассажирами в пятницу, 10 мая, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Согласно последним данным ГСУ СК РФ по городу, количество погибших в результате случившегося возросло до семи человек.
"В Санкт-Петербурге по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО "Такси". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", — отметила она.
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
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