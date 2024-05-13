https://1prime.ru/20240513/belousov--848106793.html
Белоусов назвал задачи, которые надо решить на посту министра обороны
Белоусов назвал задачи, которые надо решить на посту министра обороны - 13.05.2024, ПРАЙМ
Белоусов назвал задачи, которые надо решить на посту министра обороны
Андрей Белоусов, предложенный президентом в качестве министра обороны, прибыл в понедельник в Совет Федерации, где проходят консультации по кандидатам на посты... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:31+0300
2024-05-13T12:31+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Андрей Белоусов, предложенный президентом в качестве министра обороны, прибыл в понедельник в Совет Федерации, где проходят консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока. Он описал свои задачи на новом посту в случае назначения. Белоусову задали вопрос о том, считает ли он достаточными существующие меры соцзащиты военнослужащих. По словам Белоусова, на новой должности ему действительно "есть над чем работать": это касается и обеспечения участников специальной военной операции жильем, и выплат военнослужащим и добровольцам, а также гражданскому персоналу в воинских частях. Нужно решать проблему бюрократии с подтверждением льгот. Он также заявил, что его не устраивает ситуация с переполненными госпиталями. "Я считаю непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют, из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать", - сказал Белоусов.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье. По специальности, полученной в МГУ, Белоусов — "экономист-кибернетик".
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андрей белоусов, правительство рф
Кабмин, Андрей Белоусов, Правительство РФ
Белоусов назвал задачи, которые надо решить на посту министра обороны
Белоусов назвал главные задачи и вопросы на посту министра обороны
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Андрей Белоусов, предложенный президентом в качестве министра обороны, прибыл в понедельник в Совет Федерации, где проходят консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока. Он описал свои задачи на новом посту в случае назначения.
Белоусову задали вопрос о том, считает ли он достаточными существующие меры соцзащиты военнослужащих. По словам Белоусова, на новой должности ему действительно "есть над чем работать": это касается и обеспечения участников специальной военной операции жильем, и выплат военнослужащим и добровольцам, а также гражданскому персоналу в воинских частях. Нужно решать проблему бюрократии с подтверждением льгот.
Он также заявил, что его не устраивает ситуация с переполненными госпиталями. "Я считаю непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют, из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать", - сказал Белоусов.
Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.
Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье. По специальности, полученной в МГУ, Белоусов — "экономист-кибернетик".
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