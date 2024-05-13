https://1prime.ru/20240513/belousov-848106496.html

"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове

"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове - 13.05.2024, ПРАЙМ

"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове

Андрей Белоусов станет новым главой Минобороны России, это - значимое событие. Такое мнение выразил в беседе с CNN бывший глава Пентагона Марк Эспер. | 13.05.2024, ПРАЙМ

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андрей белоусов

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пентагон

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Андрей Белоусов станет новым главой Минобороны России, это - значимое событие. Такое мнение выразил в беседе с CNN бывший глава Пентагона Марк Эспер."Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг", - сказал он.Андрей Белоусов ранее занимал должность вице-премьера России. Президент страны Владимир Путин предложил назначить его министром обороны. В данный момент в Совете Федерации идут консультации по кандидатам на посты глав министерств силового блока.

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сша

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андрей белоусов, сша, пентагон