https://1prime.ru/20240513/kabmin-848111055.html

Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Хуснуллина вице-премьером

Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Хуснуллина вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Хуснуллина вице-премьером

Государственная Дума рассматривает вопрос о назначении Марата Хуснуллина на должность заместителя председателя правительства, сообщи спикер ГД Вячеслав Володин. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T14:02+0300

2024-05-13T14:02+0300

2024-05-13T14:02+0300

кабмин

россия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578378_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78c9d0e9a8ea1ad1622fe9a7981fd876.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает вопрос о назначении Марата Хуснуллина на должность заместителя председателя правительства, сообщи спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению десятого вопроса нашей повестки - об утверждении Хуснуллина Марата Шакирзяновича заместителем председателя правительства", — отметил он.Марат Хуснуллин занимал различные должности, включая пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Он также был награжден несколькими орденами и медалями. Хуснуллин также является заслуженным строителем Республики Татарстан, почетным строителем города Москвы, почетным жилищно-коммунального хозяйства России и заслуженным строителем Российской Федерации.

https://1prime.ru/20240512/ipoteka-848088750.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новости