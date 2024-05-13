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Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Хуснуллина вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Хуснуллина вице-премьером
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Хуснуллина вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Хуснуллина вице-премьером
Государственная Дума рассматривает вопрос о назначении Марата Хуснуллина на должность заместителя председателя правительства, сообщи спикер ГД Вячеслав Володин. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T14:02+0300
2024-05-13T14:02+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает вопрос о назначении Марата Хуснуллина на должность заместителя председателя правительства, сообщи спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению десятого вопроса нашей повестки - об утверждении Хуснуллина Марата Шакирзяновича заместителем председателя правительства", — отметил он.Марат Хуснуллин занимал различные должности, включая пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Он также был награжден несколькими орденами и медалями. Хуснуллин также является заслуженным строителем Республики Татарстан, почетным строителем города Москвы, почетным жилищно-коммунального хозяйства России и заслуженным строителем Российской Федерации.
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Кабмин, РОССИЯ, Новости
14:02 13.05.2024
 
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Хуснуллина вице-премьером

Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Хуснуллина вице-премьером

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает вопрос о назначении Марата Хуснуллина на должность заместителя председателя правительства, сообщи спикер ГД Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению десятого вопроса нашей повестки - об утверждении Хуснуллина Марата Шакирзяновича заместителем председателя правительства", — отметил он.
Марат Хуснуллин занимал различные должности, включая пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Он также был награжден несколькими орденами и медалями. Хуснуллин также является заслуженным строителем Республики Татарстан, почетным строителем города Москвы, почетным жилищно-коммунального хозяйства России и заслуженным строителем Российской Федерации.
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