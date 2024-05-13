Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума изучит вопрос об утверждении Чернышенко вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240513/kabmin-848112848.html
Госдума изучит вопрос об утверждении Чернышенко вице-премьером
Госдума изучит вопрос об утверждении Чернышенко вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
Госдума изучит вопрос об утверждении Чернышенко вице-премьером
Госдума рассматривает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на должность заместителя председателя правительства России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:06+0300
2024-05-13T15:06+0300
кабмин
россия
дмитрий чернышенко
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/95/842419589_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_6e066201b89270f93600b085bf233aae.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума рассматривает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на должность заместителя председателя правительства России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению заключительного вопроса в нашей повестке. Одиннадцатый вопрос - о проекте постановления Госдумы об утверждении Чернышенко Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства РФ", — заявил он.Чернышенко в свою очередь заявил, что если его кандидатура будет поддержана, он будет направлять все усилия правительства на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Целью является создание "регуляторного района" для разработчиков ИИ и обеспечение безопасного внедрения этой технологии в массы.Ранее Чернышенко занимал различные высокие должности президента и председателя правления Континентальной хоккейной лиги, а также пост генерального директора и председателя правления АО "Газпром-Медиа Холдинг".
https://1prime.ru/20240513/gosduma-848107764.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/95/842419589_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_7bf30e012fed03cf1e2c0b81212395ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий чернышенко, новости
Кабмин, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, Новости
15:06 13.05.2024
 
Госдума изучит вопрос об утверждении Чернышенко вице-премьером

Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Чернышенко вице-премьером

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума рассматривает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на должность заместителя председателя правительства России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению заключительного вопроса в нашей повестке. Одиннадцатый вопрос - о проекте постановления Госдумы об утверждении Чернышенко Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства РФ", — заявил он.
Чернышенко в свою очередь заявил, что если его кандидатура будет поддержана, он будет направлять все усилия правительства на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Целью является создание "регуляторного района" для разработчиков ИИ и обеспечение безопасного внедрения этой технологии в массы.
Ранее Чернышенко занимал различные высокие должности президента и председателя правления Континентальной хоккейной лиги, а также пост генерального директора и председателя правления АО "Газпром-Медиа Холдинг".
Дмитрий Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером
12:48
 
КабминРОССИЯДмитрий ЧернышенкоНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала