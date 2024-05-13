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Госдума изучит вопрос об утверждении Чернышенко вице-премьером

Госдума изучит вопрос об утверждении Чернышенко вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ

Госдума изучит вопрос об утверждении Чернышенко вице-премьером

Госдума рассматривает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на должность заместителя председателя правительства России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T15:06+0300

2024-05-13T15:06+0300

2024-05-13T15:06+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума рассматривает кандидатуру Дмитрия Чернышенко на должность заместителя председателя правительства России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению заключительного вопроса в нашей повестке. Одиннадцатый вопрос - о проекте постановления Госдумы об утверждении Чернышенко Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства РФ", — заявил он.Чернышенко в свою очередь заявил, что если его кандидатура будет поддержана, он будет направлять все усилия правительства на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Целью является создание "регуляторного района" для разработчиков ИИ и обеспечение безопасного внедрения этой технологии в массы.Ранее Чернышенко занимал различные высокие должности президента и председателя правления Континентальной хоккейной лиги, а также пост генерального директора и председателя правления АО "Газпром-Медиа Холдинг".

https://1prime.ru/20240513/gosduma-848107764.html

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россия, дмитрий чернышенко, новости