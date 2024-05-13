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СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров - 13.05.2024, ПРАЙМ
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СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров
СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров - 13.05.2024, ПРАЙМ
СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров
Фракция СРЗП поддержит большее число кандидатов на посты вице-премьеров. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил лидер партии Сергей Миронов. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:06+0300
2024-05-13T09:52+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фракция СРЗП поддержит большее число кандидатов на посты вице-премьеров. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил лидер партии Сергей Миронов."Большинство вице-премьеров мы поддержим", — отметил парламентарий.Тем не менее, по словам Миронова, партия сомневается в кандидатуре на пост вице-премьера Марата Хуснуллина. Однако, если он с трибуны Госудаорственной Думы одобрит идею СРЗП о сберкассах как альтернативе ипотеке, то получит голос фракции.Одиннадцатого мая глава государства Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчиняются президенту. Остальные подчиняются премьер-министру России.
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россия, новости, сергей миронов
РОССИЯ, Новости, Кабмин, Сергей Миронов
09:06 13.05.2024 (обновлено: 09:52 13.05.2024)
 
СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров

Миронов: большинство кандидатов на посты вице-премьеров СРЗП поддержит

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель объединённой политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фракция СРЗП поддержит большее число кандидатов на посты вице-премьеров. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил лидер партии Сергей Миронов.
"Большинство вице-премьеров мы поддержим", — отметил парламентарий.
Тем не менее, по словам Миронова, партия сомневается в кандидатуре на пост вице-премьера Марата Хуснуллина. Однако, если он с трибуны Госудаорственной Думы одобрит идею СРЗП о сберкассах как альтернативе ипотеке, то получит голос фракции.
Одиннадцатого мая глава государства Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчиняются президенту. Остальные подчиняются премьер-министру России.
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