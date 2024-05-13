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ГД рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240513/manturov-848101482.html
ГД рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером
ГД рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером
В Государственной Думе идет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера России. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T10:29+0300
2024-05-13T11:07+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Государственной Думе идет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера России. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Рассматривается второй вопрос нашей повестки - об утверждении Мантурова Дениса Валентиновича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации", — заявил парламентарий в ходе пленарного заседания.Володин также выступил с инициативой провести открытое голосование по кандидатуре Мантурова.Отмечается, что кандидатура Мантурова обсуждалась профильным комитетом Госдумы около трех часов. Володин подчеркнул, что именно депутаты предложили кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера.Валерий Гартунг, председатель комитета Госдумы по защите конкуренции, высказал мнение, что первый вице-премьер должен создавать условия для развития промышленности и технологий.Ранее Мантуров занимал пост министра промышленности и торговли - вице-премьера России. Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая выдвинул его на должность замглавы правительства.Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что фракция поддержит кандидатуру Мантурова при голосовании.Одиннадцатого мая глава государства Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
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россия, госдума, денис мантуров, новости
РОССИЯ, Госдума, Денис Мантуров, Новости, Кабмин
10:29 13.05.2024 (обновлено: 11:07 13.05.2024)
 
ГД рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером

Володин: ГД обсуждает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером РФ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Государственной Думе идет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера России. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Рассматривается второй вопрос нашей повестки - об утверждении Мантурова Дениса Валентиновича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации", — заявил парламентарий в ходе пленарного заседания.
Володин также выступил с инициативой провести открытое голосование по кандидатуре Мантурова.
Отмечается, что кандидатура Мантурова обсуждалась профильным комитетом Госдумы около трех часов. Володин подчеркнул, что именно депутаты предложили кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера.
Валерий Гартунг, председатель комитета Госдумы по защите конкуренции, высказал мнение, что первый вице-премьер должен создавать условия для развития промышленности и технологий.
Ранее Мантуров занимал пост министра промышленности и торговли - вице-премьера России. Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая выдвинул его на должность замглавы правительства.
Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что фракция поддержит кандидатуру Мантурова при голосовании.
Одиннадцатого мая глава государства Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
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