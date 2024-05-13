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Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Новака вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Новака вице-премьером
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Новака вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Новака вице-премьером
Государственная Дума рассматривает кандидатуру Александра Новака на пост заместителя председателя правительства России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. | 13.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Александра Новака на пост заместителя председателя правительства России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Вопрос под номером пять - об утверждении Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации", — отметил парламентарий.С 2007 по 2008 год Новак занимал должность первого заместителя губернатора Красноярского края, а затем стал председателем правительства этого региона.С 2008 по 2012 год Новак занимал пост заместителя министра финансов России. В 2012 году он был назначен министром энергетики, а в 2018 и 2020 годах его назначение было продлено. В 2020 году Новак стал заместителем председателя Правительства России.
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Кабмин, РОССИЯ, Новости
11:55 13.05.2024
 
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Новака вице-премьером

Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Новака вице-премьером

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк# Министр энергетики РФ Александр Новак перед началом заседания Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК в Вене. 29 ноября 2017
# Министр энергетики РФ Александр Новак перед началом заседания Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК в Вене. 29 ноября 2017 - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Александра Новака на пост заместителя председателя правительства России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Вопрос под номером пять - об утверждении Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации", — отметил парламентарий.
С 2007 по 2008 год Новак занимал должность первого заместителя губернатора Красноярского края, а затем стал председателем правительства этого региона.
С 2008 по 2012 год Новак занимал пост заместителя министра финансов России. В 2012 году он был назначен министром энергетики, а в 2018 и 2020 годах его назначение было продлено. В 2020 году Новак стал заместителем председателя Правительства России.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
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