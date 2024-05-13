https://1prime.ru/20240513/novak-848105098.html

Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Новака вице-премьером

Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Новака вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Новака вице-премьером

Государственная Дума рассматривает кандидатуру Александра Новака на пост заместителя председателя правительства России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T11:55+0300

2024-05-13T11:55+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Александра Новака на пост заместителя председателя правительства России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Вопрос под номером пять - об утверждении Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации", — отметил парламентарий.С 2007 по 2008 год Новак занимал должность первого заместителя губернатора Красноярского края, а затем стал председателем правительства этого региона.С 2008 по 2012 год Новак занимал пост заместителя министра финансов России. В 2012 году он был назначен министром энергетики, а в 2018 и 2020 годах его назначение было продлено. В 2020 году Новак стал заместителем председателя Правительства России.

https://1prime.ru/20240512/kandidaty-848082743.html

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