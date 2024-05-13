https://1prime.ru/20240513/opk-848101221.html

Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире

Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире - 13.05.2024, ПРАЙМ

Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире

Отечественный ОПК является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники, сообщил кандидат на пост первого... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T10:23+0300

2024-05-13T10:23+0300

2024-05-13T10:43+0300

вооружения

россия

денис мантуров

впк

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Отечественный ОПК является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники, сообщил кандидат на пост первого вице-премьера, исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров."Сегодня российский ОПК является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники", - сказал он, выступая в Госдуме.Мантуров добавил, что геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и военной техники.

https://1prime.ru/20240510/svo-848045573.html

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россия, денис мантуров, впк