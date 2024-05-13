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Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире
Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире - 13.05.2024, ПРАЙМ
Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире
Отечественный ОПК является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники, сообщил кандидат на пост первого... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T10:23+0300
2024-05-13T10:43+0300
вооружения
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Отечественный ОПК является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники, сообщил кандидат на пост первого вице-премьера, исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров."Сегодня российский ОПК является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники", - сказал он, выступая в Госдуме.Мантуров добавил, что геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и военной техники.
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россия, денис мантуров, впк
Вооружения, РОССИЯ, Денис Мантуров, ВПК
10:23 13.05.2024 (обновлено: 10:43 13.05.2024)
 
Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире

Мантуров: ОПК самый мощный в мире по объёмам производства основных видов вооружений

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Отечественный ОПК является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники, сообщил кандидат на пост первого вице-премьера, исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Сегодня российский ОПК является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники", - сказал он, выступая в Госдуме.
Мантуров добавил, что геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и военной техники.
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