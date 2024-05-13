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Власти быстро перенаправили товарные потоки на Восток, заявил Оверчук

Власти быстро перенаправили товарные потоки на Восток, заявил Оверчук - 13.05.2024, ПРАЙМ

Власти быстро перенаправили товарные потоки на Восток, заявил Оверчук

Российскому правительству удалось в очень короткие исторические сроки переориентировать товарные потоки на Восток, в том числе и в Китай, товарооборот РФ с... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T12:53+0300

2024-05-13T12:53+0300

2024-05-13T13:03+0300

кабмин

алексей оверчук

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российскому правительству удалось в очень короткие исторические сроки переориентировать товарные потоки на Восток, в том числе и в Китай, товарооборот РФ с которым вырос до около 240 миллиардов долларов в 2023 году, заявил кандидат на пост вице-премьера Алексей Оверчук."Сегодня правительству удалось в исторически очень короткий отрезок фактически провести переориентацию наших товарных потоков и уйти на рынки Востока, на Китай", - сказал Оверчук, выступая на пленарном заседании Государственной думы.Он напомнил, что товарооборот России и Китая вырос: со 104 миллиардов долларов в 2020 году до 240 миллиардов в 2023 году."Это говорит о том, что мы действительно сумели переориентировать эти потоки, в том числе и путём модернизации соответствующей инфраструктуры", - подчеркнул Оверчук.Он добавил, что России нужно взаимодействовать с партнерами из Азербайджана и стран Средней Азии, чтобы выйти на быстроразвивающиеся рынки государств глобального Юга.Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-март 2024 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 56,68 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240509/tovarooborot-848030421.html

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алексей оверчук, товары, россия