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Власти быстро перенаправили товарные потоки на Восток, заявил Оверчук
Власти быстро перенаправили товарные потоки на Восток, заявил Оверчук - 13.05.2024, ПРАЙМ
Власти быстро перенаправили товарные потоки на Восток, заявил Оверчук
Российскому правительству удалось в очень короткие исторические сроки переориентировать товарные потоки на Восток, в том числе и в Китай, товарооборот РФ с... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:53+0300
2024-05-13T12:53+0300
2024-05-13T13:03+0300
кабмин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российскому правительству удалось в очень короткие исторические сроки переориентировать товарные потоки на Восток, в том числе и в Китай, товарооборот РФ с которым вырос до около 240 миллиардов долларов в 2023 году, заявил кандидат на пост вице-премьера Алексей Оверчук."Сегодня правительству удалось в исторически очень короткий отрезок фактически провести переориентацию наших товарных потоков и уйти на рынки Востока, на Китай", - сказал Оверчук, выступая на пленарном заседании Государственной думы.Он напомнил, что товарооборот России и Китая вырос: со 104 миллиардов долларов в 2020 году до 240 миллиардов в 2023 году."Это говорит о том, что мы действительно сумели переориентировать эти потоки, в том числе и путём модернизации соответствующей инфраструктуры", - подчеркнул Оверчук.Он добавил, что России нужно взаимодействовать с партнерами из Азербайджана и стран Средней Азии, чтобы выйти на быстроразвивающиеся рынки государств глобального Юга.Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-март 2024 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 56,68 миллиарда долларов.
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алексей оверчук, товары, россия
Кабмин, Алексей Оверчук, товары, РОССИЯ
Власти быстро перенаправили товарные потоки на Восток, заявил Оверчук
Оверчук: правительство смогло перенаправить товарные потоки РФ на Восток в короткие сроки
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российскому правительству удалось в очень короткие исторические сроки переориентировать товарные потоки на Восток, в том числе и в Китай, товарооборот РФ с которым вырос до около 240 миллиардов долларов в 2023 году, заявил кандидат на пост вице-премьера Алексей Оверчук.
"Сегодня правительству удалось в исторически очень короткий отрезок фактически провести переориентацию наших товарных потоков и уйти на рынки Востока, на Китай", - сказал Оверчук, выступая на пленарном заседании Государственной думы.
Он напомнил, что товарооборот России и Китая вырос: со 104 миллиардов долларов в 2020 году до 240 миллиардов в 2023 году.
"Это говорит о том, что мы действительно сумели переориентировать эти потоки, в том числе и путём модернизации соответствующей инфраструктуры", - подчеркнул Оверчук.
Он добавил, что России нужно взаимодействовать с партнерами из Азербайджана и стран Средней Азии, чтобы выйти на быстроразвивающиеся рынки государств глобального Юга.
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-март 2024 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 56,68 миллиарда долларов.
Товарооборот Китая и России за январь-апрель вырос на 4,7%