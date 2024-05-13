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Экс-глава Всемирного банка заявил, что США подводят тех, кто от них зависит - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Экс-глава Всемирного банка заявил, что США подводят тех, кто от них зависит
Экс-глава Всемирного банка заявил, что США подводят тех, кто от них зависит - 13.05.2024, ПРАЙМ
Экс-глава Всемирного банка заявил, что США подводят тех, кто от них зависит
США и их союзники подводят государства, которые от них зависят, слабость Соединенных Штатов ведет к тому, что африканские страны склоняются к Китаю и России,... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T19:11+0300
2024-05-13T20:22+0300
всемирный банк
сша
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ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. США и их союзники подводят государства, которые от них зависят, слабость Соединенных Штатов ведет к тому, что африканские страны склоняются к Китаю и России, уверен экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. По заверению Малпасса, последние несколько месяцев стали "катастрофическим временем" для экономики, геополитики и глобальных институтов. "Слабость США во всем мире ведет к сдаче стран Африки южнее Сахары исламским фундаменталистам, Китаю и России", - заявил он в публикации в соцсети LinkedIn. Малпасс отметил, что глобальные институты, как и роль США в них, терпят неудачу, в том числе по причине конфликтов. "Соединенные Штаты и наши союзники подводят многих из тех, кто от нас зависит", - констатировал он, приведя в качестве примера Нигер. США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
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всемирный банк, сша
Всемирный банк, США
19:11 13.05.2024 (обновлено: 20:22 13.05.2024)
 
Экс-глава Всемирного банка заявил, что США подводят тех, кто от них зависит

Экс-глава Всемирного банка: США и союзники подводят тех, кто от них зависит

© flickr.com / Shiny ThingsЗдание Всемирного банка
Здание Всемирного банка - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© flickr.com / Shiny Things
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ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. США и их союзники подводят государства, которые от них зависят, слабость Соединенных Штатов ведет к тому, что африканские страны склоняются к Китаю и России, уверен экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
По заверению Малпасса, последние несколько месяцев стали "катастрофическим временем" для экономики, геополитики и глобальных институтов.
"Слабость США во всем мире ведет к сдаче стран Африки южнее Сахары исламским фундаменталистам, Китаю и России", - заявил он в публикации в соцсети LinkedIn.
Малпасс отметил, что глобальные институты, как и роль США в них, терпят неудачу, в том числе по причине конфликтов.
"Соединенные Штаты и наши союзники подводят многих из тех, кто от нас зависит", - констатировал он, приведя в качестве примера Нигер.
США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
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Всемирный банкСША
 
 
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