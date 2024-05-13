https://1prime.ru/20240513/prognoz-848116253.html

ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков

ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков - 13.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков

ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков РФ на конец 2024 года, ждет его от дефицита в 0,7 триллиона рублей до профицита 0,1 триллиона рублей, | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T16:33+0300

2024-05-13T16:33+0300

2024-05-13T16:38+0300

банк россии

прогноз

ликвидность банков

баланс

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков РФ на конец 2024 года, ждет его от дефицита в 0,7 триллиона рублей до профицита 0,1 триллиона рублей, говорится в комментарии Банка России."Ожидается, что в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. На конец 2024 года прогноз структурного баланса ликвидности снижен на 0,7 триллиона рублей и оценивается в диапазоне от дефицита 0,7 триллиона рублей до профицита 0,1 триллиона рублей",- сказано в материалах.В феврале регулятор говорил, что на конец 2024 года структурный дефицит ликвидности банков составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей.Также ЦБ отмечает, что в первом квартале текущего года продолжился возврат наличных в банки на фоне притока средств граждан во вклады. С учетом этого оценка роста объема наличных денег в обращении в 2024 году уменьшена на 0,7 триллиона рублей, до 0,5-0,9 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240513/tsb-848116343.html

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прогноз, ликвидность банков, баланс