https://1prime.ru/20240513/prognoz-848116253.html
ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков
ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков - 13.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков
ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков РФ на конец 2024 года, ждет его от дефицита в 0,7 триллиона рублей до профицита 0,1 триллиона рублей, | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:33+0300
2024-05-13T16:33+0300
2024-05-13T16:38+0300
банк россии
прогноз
ликвидность банков
баланс
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков РФ на конец 2024 года, ждет его от дефицита в 0,7 триллиона рублей до профицита 0,1 триллиона рублей, говорится в комментарии Банка России."Ожидается, что в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. На конец 2024 года прогноз структурного баланса ликвидности снижен на 0,7 триллиона рублей и оценивается в диапазоне от дефицита 0,7 триллиона рублей до профицита 0,1 триллиона рублей",- сказано в материалах.В феврале регулятор говорил, что на конец 2024 года структурный дефицит ликвидности банков составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей.Также ЦБ отмечает, что в первом квартале текущего года продолжился возврат наличных в банки на фоне притока средств граждан во вклады. С учетом этого оценка роста объема наличных денег в обращении в 2024 году уменьшена на 0,7 триллиона рублей, до 0,5-0,9 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20240513/tsb-848116343.html
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прогноз, ликвидность банков, баланс
Банк России, прогноз, ликвидность банков, Баланс
ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков
ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков на конец 2024 года
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. ЦБ улучшил прогноз структурного баланса ликвидности банков РФ на конец 2024 года, ждет его от дефицита в 0,7 триллиона рублей до профицита 0,1 триллиона рублей, говорится в комментарии Банка России.
"Ожидается, что в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. На конец 2024 года прогноз структурного баланса ликвидности снижен на 0,7 триллиона рублей и оценивается в диапазоне от дефицита 0,7 триллиона рублей до профицита 0,1 триллиона рублей",- сказано в материалах.
В феврале регулятор говорил, что на конец 2024 года структурный дефицит ликвидности банков составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей.
Также ЦБ отмечает, что в первом квартале текущего года продолжился возврат наличных в банки на фоне притока средств граждан во вклады. С учетом этого оценка роста объема наличных денег в обращении в 2024 году уменьшена на 0,7 триллиона рублей, до 0,5-0,9 триллиона рублей.
В ЦБ спрогнозировали уровень инфлции в России по итогам II квартала