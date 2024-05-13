https://1prime.ru/20240513/rakety-848120370.html

Немецкий генерал сделал безумное заявление о России

Немецкий генерал сделал безумное заявление о России - 13.05.2024, ПРАЙМ

Немецкий генерал сделал безумное заявление о России

Запад не станет участником конфликта, если российские ракеты над Украиной будут сбивать с земель НАТО, сообщил в эфире телеканала Welt отставной немецкий... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T18:03+0300

2024-05-13T18:03+0300

2024-05-13T18:04+0300

вооружения

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Запад не станет участником конфликта, если российские ракеты над Украиной будут сбивать с земель НАТО, сообщил в эфире телеканала Welt отставной немецкий генерал Клаус Виттманн."Страх эскалации, что мы будет втянуты напрямую в этот конфликт, преувеличен. Я считаю это предложение (сбивать российские ракеты. – Прим. ред.) очень разумным", — заявил бывший военный.По его мнению, данная инициатива поддержит противовоздушную оборону Украины, и ее можно будет чаще применять для защиты передовой.Ранее газета The Wall Street Journal писала, что эффективность противовоздушной обороны на Украине упала в апреле, за месяц ВСУ перехватили только 30 процентов российских ракет.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.

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пво, украина, нато, ракеты